Staatsaufträge sind heiss begehrt – ein «Thurgau First» ist aber auch in Krisenzeiten nicht generell möglich Den Löwenanteil der Hoch- und Tiefbauaufträge des Kantons führt das heimische Gewerbe aus. Wegen Corona sind öffentliche Aufträge besonders begehrt. Das Gewerbe fordert, dass sich die öffentliche Hand antizyklisch verhält. Carmen Haag, die oberste Bauchefin im Kanton, sendet vielversprechende Signale aus. Sebastian Keller 28.08.2020, 18.30 Uhr

Der Tiefbau ist meist der sichtbarste Ort, wo Unternehmen im Auftrag der öffentlichen Hand Arbeiten ausführen. Bild: Reto Martin

Vom Wasser und Wetter gezeichnet: Die Stadt Romanshorn will die Stege im Inseli- und Bootshafen aus dem Jahr 1976 ersetzen. Nach der öffentlichen Ausschreibung vergab die Stadt den 2-Millionen-Auftrag am 28. Mai. In die Kränze kam ein Unternehmen aus dem Kanton Freiburg, das in Frankreich produziert. Mindestens ein Romanshorner Unternehmen bewarb sich ebenfalls. Er unterlag.

«Wir kommen uns richtig blöd vor», sagte Roland Gutjahr, Inhaber der Ernst Fischer AG, dieser Zeitung. Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin verteidigte das Vorgehen: «Wir hatten keine Wahl», sagte er an der Gemeindeversammlung. Den Zuschlag erhalte, wer die Kriterien am besten erfülle. In dieser Aussage verdichten sich eine Reihe von Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens.

Im Thurgau sieht man sich den Spielregeln des Freihandels verpflichtet

Diskussionen über die Vergabe solcher Aufträge sind schon älter als die Steganlage in Romanshorn. Im Kern geht es um die Frage: Darf die öffentliche Hand – also Bund, Kantone oder Gemeinden – das heimische Gewerbe bevorteilen? Befeuert wird die Diskussion auch von Donald Trump.

Der US-Präsident propagiert ständig «America First», Amerika zuerst. Auch wenn er den protektionistischen Slogan nicht erfunden hat, glüht er dafür. Ebenso für den «Buy American Act», der das Konzept «America First» ins Gesetz ummünzt. Er verpflichtet Behörden, bei Beschaffungen in den USA hergestellte Produkte zu bevorzugen.

In der Schweiz und im Thurgau sieht man sich den Spielregeln des Freihandels eher verpflichtet. «Das Vergabeverfahren ist vom Prinzip der Chancengleichheit beherrscht.» Dieser Satz ist in der aktuellen Vergabestatistik des kantonalen Departements für Bau und Umwelt (DBU) zu lesen. Bei der Vergabe von Aufträgen müsse der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung der Anbieter eingehalten werden.

Vier Verfahrensarten (seb.) Das zu wählende Verfahren hängt vom Auftragswert ab. Wird ein bestimmter Schwellenwert überschritten, kommt das nächste Verfahren zur Anwendung. Beim freihändigen Verfahren darf ein Auftrag direkt und ohne Ausschreibung vergeben werden. Beim Einladungsverfahren lädt der Auftraggeber Anbieter ohne Ausschreibung zur Angebotsabgabe ein. Im selektiven Verfahren wird ein Auftrag öffentlich ausgeschrieben, aber nur geeignete Anbieter dürfen im zweiten Schritt ihr Angebot unterbreiten. Im offenen Verfahren wird der geplante Auftrag öffentlich ausgeschrieben – alle Anbieter können ein Angebot einreichen. Überschreitet der Auftrag eine gewisse Höhe, muss er auch international ausgeschrieben werden.

So seien Bestimmungen, welche die einzelnen Anbieter diskriminieren, unzulässig – Ortsansässigkeit als Eignungskriterium sei «grundsätzlich nicht zulässig». Kurz gesagt: «Thurgau First» als alles überschattendes Prinzip ist nicht erlaubt. Doch eine Lightversion von «Thurgau First» ist dennoch möglich.

Das öffentliche Vergabewesen ist wie eine Leiter: je höher der Wert des Auftrages, desto strenger die Kriterien. Ein Beispiel: Baut ein Kanton eine Strasse für 200000 Franken, kann er den Auftrag freihändig vergeben. Im Bauhauptgewerbe zündet die Stufe Einladungsverfahren ab 300000 Franken. Das heisst: Bei kleineren Aufträgen hat die öffentliche Hand freie Hand. Bei Lieferungen und Dienstleistungen liegt der Schwellenwert tiefer als bei Bauarbeiten.

In den meisten Fällen vergibt der Kanton die Aufträge freihändig

Seit 2016 publiziert das kantonale Departement für Bau und Umwelt die Vergabestatistik, die Aufträge in drei Ämtern ab 10000 Franken berücksichtigt. Die neuste Statistik für das Jahr 2019 zeigt: Von 821 Aufträgen vergaben die Ämter 679 im freihändigen Verfahren.

Auf 68 Millionen Franken belief sich das Total der Aufträge. Im offenen Verfahren – das ab einer gewissen Summe eine internationale Ausschreibung bedarf – ging es um 38,7 Millionen Franken. Ausschreibungen finden sich auf der Plattform www.simap.ch oder im Amtsblatt, das im Thurgau jeweils am Freitag erscheint.

Interessant ist der Blick auf die Statistik, die eine geografische Verortung erlaubt. Von den 821 berücksichtigen Aufträgen gingen im vergangenen Jahr 569 an Betriebe im Thurgau. Das veranlasste die Autoren der Statistik – in Referenz zum Wappentier – zur Aussage, dass «der Löwenanteil» an Anbietern mit Standort im Thurgau vergeben wurde.

An zweitmeisten gingen an Zürcher Unternehmen: 110 Vergaben. Von der Vergabesumme her blieben 51,4 Millionen im Thurgau, was 75,5 Prozent der Gesamtsumme entspricht. Im Jahr 2018 waren es 83 Prozent.

Das Gewerbe fordert antizyklisches Verhalten

Jörg Hochuli ist Geschäftsführer der Wigoltinger Hochuli Metallbau AG, er präsidiert zudem den Branchenverband Metaltec Thurgau. Aus seiner Sicht werde nach Möglichkeit «einiges gemacht», um das heimische Gewerbe mit Aufträgen zu versorgen. Allerdings:

«Oftmals wird bei der Würdigung der Angebote stark auf den Preis abgestellt und andere Faktoren wie kurze Anfahrts- und Servicewege, Lehrlingsausbildung, Steuerzahler und Arbeitgeber in der Region werden weniger gewichtet.»

Dies wiederum schmälere die Chancen der Thurgau Betriebe.

Momentan seien Gemeinden und der Kanton als Auftraggeber besonders wichtig. Die durch die Coronapandemie angezündete Wirtschaftskrise führe dazu, dass Private oder andere Unternehmen ihre Bauprojekte zurückstellen.

«Wegen der fehlenden Zuversicht verzichten Private zum Beispiel auf eine neue Türe oder ein Unternehmen auf einen geplanten Umbau.»

Deshalb fordert er von der öffentlichen Hand, sich antizyklisch zu verhalten. Heisst: Investieren, auch wenn die Prognose wenig rosig ist. Der Unternehmer sagt:

«Das wäre aus meiner Sicht ein wirksames Impulsprogramm.»

Die zuständige Regierungsrätin Carmen Haag sagt auf Anfrage: Investitionsprojekte im Hoch- und Tiefbau benötigen mehrere Jahre Vorbereitungszeit – mit Planung, Kreditabstimmungen und Landkäufen.

«Sie lassen sich darum nicht ohne weiteres kurzfristig vorziehen.»

Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Reto Martin

Die Situation im Baubereich sei nicht direkt vergleichbar mit anderen Branchen. «Ich höre oft», sagt Haag, «dass die Baubranche trotz Coronakrise sehr gut ausgelastet ist.» Das zeigt sich auch beim Kanton: So gingen nicht auf alle Offertanfragen Eingaben ein.

Haag sagt weiter Vielversprechendes: Es sei absehbar, dass in den kommenden Jahren hohe Investitionen anfallen, «was ein willkommener antizyklischer Impuls für die Thurgauer Wirtschaft darstellen dürfte».

Gewerbepolitiker fordern Preisniveau-Klausel

Impulse dieser Art begrüsst auch Petra Kuhn. «Projekte, die reif sind, sollen unbedingt gestartet werden», sagt die SVP-Kantonsrätin aus Tägerwilen. Kuhn ist auch politisch in dieser Sache aktiv. Mit dem Vorstoss, den sie mit Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil) und Marianne Raschle (CVP, Kreuzlingen) eingereicht hatte, fordert sie: «Stopp der Diskriminierung unserer KMU im Beschaffungswesen.»

Petra Kuhn, SVP-Kantonsrätin aus Tägerwilen. Bild: PD

Mit einer Gesetzesänderung soll bei öffentlichen Arbeitsvergaben eine Preisniveau-­Klausel eingeführt werden. Der Ansatz: Das unterschiedliche Lohn- und Preisniveau zwischen der Schweiz und den ausländischen Staaten soll hiesige Unternehmen nicht benachteiligen.

Im Vorstoss beklagen sie die heutige Situation: Es werde nicht berücksichtigt, dass die Produktionskosten im Ausland teils sehr viel tiefer seien als in der Schweiz. «Die Folge: Aufträge müssen ins Ausland vergeben werden!» Petra Kuhn sagt, mit der Neuerung wolle man statt einem reinen Preis- einen Qualitätswettbewerb anstossen. «Ich will gleich lange Spiesse für unsere Wirtschaft und nicht Heimatschutz.»

Der Bund führt Klausel im neuen Jahr ein

Auf Bundesebene wird diese Klausel per Neujahr eingeführt. Das beschlossen National- und Ständerat bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen. Der Auslöser dafür kam durchs Fenster: Vertreter der Wirtschaft bekamen rote Köpfe, weil bei der Renovierung des Bundeshauses Fenster aus Tschechien eingebaut wurden.

Die Kantone ihrerseits schlagen das Fenster für diese Forderung zu. Sie wollen bei der Preisniveau-Klausel nicht nachziehen. Ein durch die Bau-, Planungs- und Baudirektorenkonferenz in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, «dass diese Preisniveau-Klausel nur in wenigen Fällen rechtlich zulässig ist». Denn: Die Schweiz sei im Beschaffungswesen an internationale Verträge gebunden.

Die Antwort der Thurgauer Regierung zum Vorstoss Kuhn steht noch aus. Carmen Haag sagt, die Regierung werde die Motion «zu gegebener Zeit» beantworten. Sie deutet allerdings bereits die Haltung an:

«Unsere Vergabestatistik zeigt eindrücklich auf, dass unser Thurgauer Gewerbe nicht diskriminiert wird.»