St. Margarethen «Für mich war der Tod schon immer normal»: Mutter und Tochter sprechen über die Herausforderungen in ihrem Bestattungsdienst Vreni Brühlmann und ihre Tochter Franziska Gloor-Brühlmann leiten in St.Margarethen einen Bestattungsdienst. Aufgrund ihrer Arbeit haben sie ihre Handys zu jeder Tages- und Nachtzeit eingeschaltet. Christof Lampart 26.02.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vreni Brühlmann und ihre Tochter Franziska Gloor-Brühlmann leiten den Bestattungsdienst Brühlmann in St.Margarethen. Bild: Reto Martin

Wenn man an einen Bestatter denkt, kommt vielen die gleichnamige Figur aus der Schweizer Krimiserie in den Sinn. Oder jener mürrische Totengräber-Typ, den man aus den alten Lucky-Luke-Bänden oder von Western-Filmen her kennt, die so unzweideutige Titel wie «Django – Die Totengräber warten schon» tragen und bei denen der Titel meistens schon das Gehaltvollste ist.