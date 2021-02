Sprachförderung Förderung «ab dem Wickeltisch»: Warum ein dreijähriges Kind bereits 1000 statt nur 500 Wörter kennen sollte Mit der vorschulischen Sprachförderung soll im Thurgau mehr Chancengleichheit geschaffen werden. Dies geht manchen noch nicht weit genug. Andrea Lanfranchi, Leiter an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, wünscht sich eine Förderung «ab dem Wickeltisch», denn hier würden die neurobiologischen Grundlagen gelegt. Judith Schuck 23.02.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielerische Sprachförderung für fremdsprachige Kinder.

Bild: Manuela Jans

«Doof gebor'n ist keiner, doof wird man gemacht» lautet der Refrain eines Songs des Berliner Grips-Theaters. Die Aussage des Liedes: Wer privilegiert aufwächst, bekommt bessere Bildungschancen, auch wenn das Arbeiterkind vielleicht mehr Grips hat, als die Tochter eines Regierungsrats. Trotz dieser Erkenntnis gibt es bis heute keine Chancengleichheit in der Bildung.

Aktuell ist der Gesetzesentwurf zur vorschulischen Sprachförderung im Thurgau in der Überarbeitung. Damit sollen alle Kinder mit einem Sprachdefizit ab drei Jahren verpflichtet werden, ein Förderprogramm zu besuchen.

Lücke lässt sich fast nicht mehr schliessen

Andrea Lanfranchi, Leiter HfH Zürich. Bild: PD

Einigen geht dieses selektive Obligatorium noch nicht weit genug, darunter Andrea Lanfranchi, Leiter an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Er betreut die Langzeitstudie «Zeppelin» zur Förderung ab Geburt. Lanfranchi sagt: Das Selektive Obligatorium sei unbedingt unterstützenswert, doch käme es für Kinder aus sozial schwachen Familien zu spät. Sie hätten mit drei Jahren einen Wortschatz von 500, Kinder aus privilegiertem Elternhaus einen von 1000 Wörtern. Diese beachtliche Lücke könne später kaum mehr geschlossen werden. Lanfranchi wünscht sich eine Förderung «ab dem Wickeltisch», denn hier würden die neurobiologischen Grundlagen gelegt.

Wenn Erziehung nicht mehr Privatsache ist

Die Frühförderung ab Geburt betreffe jedoch nicht die grosse Allgemeinheit, sondern lediglich rund zehn Prozent der Bevölkerung: Familien, die sozial belastet und mit der Kindererziehung überfordert sind. Neben Sprachdefiziten, die das Lernen in der Schule deutlich erschweren, kommen weitere Einschränkungen hinzu. Der Pädagoge verdeutlicht:

«Es gibt Kinder, die bei der Einschulung ihre eigenen Impulse schlecht kontrollieren und kaum eine halbe Stunde still sitzen können.»

Diese Kinder gerieten in einen Teufelskreis der Entmutigung, und die Abwärtsspirale könne oft nur mit teuren und nicht immer wirksamen sonderpädagogischen Massnahmen abgefangen werden. «Wenn Kinder von ihren Eltern vernachlässigt werden – was nicht als Angriff auf die Eltern zu verstehen ist, die oft aufgrund von finanziellen Sorgen oder Stress bei der Arbeit gar nicht anders können – dann ist Erziehung nicht mehr Privatsache.»

Kanton kann Anschubhilfe leisten

Auf Nachfrage, wie das Thurgauer Erziehungsdepartement zur «Förderung ab Wickeltisch» stehe, antwortet Jasmin Gonzenbach, Sachbearbeiterin der zuständigen Regierungsrätin Monika Knill:

«Es kann nicht pauschal gesagt werden, vorschulische Sprachförderungen gemäss der aktuellen Vorlage habe keinen Nutzen.»

Dennoch könnten Kinder noch früher gefördert werden. «Der Kanton Thurgau unterstützt die Gemeinden, welche sich in der Frühförderung engagieren wollen.» Die Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen leiste bei Bedarf eine Anschubfinanzierung. Neben «PAT – Parents as Teachers» gebe es im Thurgau ausserdem das Programm «Starke Familien – Starke Kinder», das sich im Aufbau befindet und von der Perspektive Thurgau begleitet wird.

Erfahrungen in Frauenfeld

In Frauenfeld läuft aktuell das in Zürich bereits etablierte und von Lanfranchi propagierte Programm «PAT – Mit Eltern Lernen». Die betroffenen Familien werden von speziell ausgebildeten Mütter- und Väterberaterinnen zweimal pro Monat zu Hause besucht. Zusätzlich gibt es Elterntreffpunkte, bei denen sich die Familien untereinander austauschen können. Die Eltern sollen dadurch mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern bekommen, aber auch an ihrer eigenen Integration arbeiten. Aktuell sind in Frauenfeld neun Familien im Programm. Langfristig sollen 24 Plätze entstehen.

Kosten sollen nicht auf Familien lasten

Radmila Blickenstorfer, Pädagogin. Bild: PD

PAT-Programme kämen auf jährliche Kosten von rund 7000 Franken pro Familie, rechnet Andrea Lanfranchi aus. In der Thurgauer Vernehmlassung zur vorschulischen Sprachförderung ist eine Beteiligung der Familie von maximal 800 Franken pro Jahr vorgesehen. Lanfranchi findet indes, die Kosten sollten gänzlich übernommen. Diese Investition rentiere sich langfristig für Eltern, Kinder und Gesellschaft. «Allerdings müssten die Programme intensiv genug sein und deren Qualität extern überprüft werden.»

Dimitri Paskoski, Philosoph und Germanist. Bild: PD

Dass diese frühen Förderangebote für die Familien kostenfrei sein müssen, finden auch Radmila Blickenstorfer und Dimitri Paskoski. Die Pädagogin arbeitete 15 Jahre als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Paskoski, Philosoph und Germanist, lehrt an der Pädagogischen Hochschule Bern. Beide sind Mitglieder des Migrations- und Integrationsrates der Stadt Kreuzlingen. Sie verfassten eine Stellungnahme zum Thurgauer Gesetzesentwurf «Vorschulische Sprachförderung» und kritisieren daran:

«Die vom Programm besonders häufig betroffenen Einwandererfamilien lebten meist in prekären Verhältnissen.»

Oft bestünde die falsche Meinung, dass ein Teil der Migrationsfamilien nicht oder zu wenig an der Integration ihrer Kinder interessiert sei. «Das Gegenteil ist der Fall», sagt Radmila Blickenstorfer.

«Die meisten Migrationsfamilien sind überdurchschnittlich um die schulische Bildung ihrer Kinder bemüht. Denn sie spüren und wissen genau, dass Bildung für ihre Kinder die nahezu einzige Aufstiegsmöglichkeit darstellt.»

Unumgänglich für eine gelingende frühe Förderung sei auch, dass die Eltern einbezogen werden. «Denn mindestens bis Ende des dritten Lebensjahres ist die Eltern-Kind-Beziehung das Wichtigste für die kindliche Entwicklung», sagt Paskoski. «Das spätere Lern- und Leistungsverhalten hängt entscheidend von dieser engen Bindung ab.»