Ehrgeiz, Tränen und Flüche: Der Herderner Lauf hatte es in sich

Fussball Jetzt im Liveticker: Schubert setzt noch einen drauf – der FCSG führt in Chênois mit 4:0

Vor einer Woche geriet der FC St.Gallen bei Servette in der Meisterschaft unter die Räder. Nun, sieben Tage später, treten die Ostschweizer an praktisch gleicher Stelle im Cup beim Unterklassigen aus Chênois an. Unser Liveticker.