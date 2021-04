Sportliche Erfolge Drei auf einen Streich: Angelica Moser, Lilli Habisreutinger und Jonas Hasler halten die Farben der Turnfabrik Frauenfeld international hoch Die langjährige Aufbauarbeit im Nachwuchs zahlt sich für das Frauenfelder Turnzentrum aus. Eine Hallen-Europameisterin im Stabhochspringen, eine Teilnehmerin der Kunstturn-EM in Basel und ein Junioren-Vizeweltmeister im Snowboarden: Dieser Erfolgsausweis darf sich sehen lassen. Mathias Frei 20.04.2021, 04.20 Uhr

Angelica Moser, Lili Habisreutinger und Jonas Hasler in der Turnfabrik. Bild: PD

Stolz ist er. Und das darf Roger Zuber auch sein. Die Erschwernisse der Pandemiezeit wiegen für den Präsidenten des Vereins Turnfabrik gar nicht mehr so schwer ob dieser positiven Resultate. Und das innert kurzer Zeit. Drei Sportlerinnen und Sportler, die ihre ersten Schritte in der Turnfabrik machten und teils auch heute noch regelmässig in der Halle an der Hummelstrasse trainieren, konnten und können die Schweiz an internationalen Wettkämpfen vertreten.

Roger Zuber, Präsident Verein Turnfabrik. Bild: Donato Caspari

Den Anfang machte im Winter Jonas Hasler. Der gerade mal 14-jährige Snowboarder holte im russischen Krasnojarsk an der Junioren-WM den zweiten Platz in der Halfpipe. Hasler fing als Sechsjähriger in der Turnfabrik an. In der Anfangszeit war Zuber sein Trainer.

«Turnen bietet eine sehr gute Basis für verschiedene Sportarten.»

Jonas Hasler. Bild: PD/Philipp Ruggli

So erklärt es Zuber. Im Sommerhalbjahr sei Hasler zwei- bis dreimal wöchentlich am Trainieren in der Turnfabrik. Ebenfalls jede Woche hält sich Angelica Moser in der Turnfabrik fit. Der bislang grösste sportliche Erfolg der 23-Jährigen ist noch keine zwei Monate alt. Anfang März wurde die Stabhochspringerin sensationell Hallen-Europameisterin im polnischen Torun. Moser ist Aktivmitglied der Turnfabrik, seit es diese gibt, also seit 2004. Die Dritte im Bunde ist Lilli Habisreutinger. Die 16-jährige Kunstturnerin war fünf, als sie ihre ersten Gehversuche in der Turnfabrik machte. Seit 2019 trainiert sie in Magglingen. Und nun darf sie die Schweiz ab diesem Mittwoch an den Kunstturn-Europameisterschaften in Basel vertreten, Teamleaderin ist Giulia Steingruber. Die EM ist Habisreutingers erster Grossanlass bei der Elite.

Breiten- und Spitzensport im Turnen Die Turnfabrik an der Hummelstrasse bietet über 1000 Quadratmeter Indoorfläche für den Breiten- und Spitzensport im Geräte- und Kunstturnen. Den Betrieb stellt der Verein Turnfabrik sicher, die Anlage gehört der gleichnamigen Stiftung. Stammvereine sind der STV Frauenfeld, TV Eschlikon, TV Hüttwilen, TV Märwil, der TV Münchwilen und TV Romanshorn. Die Turnfabrik an ihrem heutigen Standort besteht seit Sommer 2012. Ihre erste Halle nahm die Turnfabrik im Sommer 2004 auf dem Tuchschmid-Areal in Betrieb. Die Anlage wurde aber durch einen Grossbrand im Winter 2011 zerstört. Daraufhin konnte auf dem Huber-Areal ein Provisorium eingerichtet werden. (ma)

Angelica Moser. Bild: Urs Bucher

Zuber freut sich: «Die Turnfabrik etabliert sich je länger, je mehr als Talentschmiede in den Turnsportarten und vermehrt als Basisausbildung für eine erfolgreiche Sportkarriere in einer artverwandten Sportart.» Im Snowboarden oder im Stabhochspringen gehe es zum Beispiel um die Bewegungsabläufe in der Luft. Im Turnsport würden die Kinder ein Körpergefühl bekommen, Fitness und auch Kraft, sagt Zuber, Fähigkeiten, die es auch sonst überall brauche.

«Damit der Körper bereit ist.»

Lilli Habisreutinger. Bild: Matthias Hafen

Wichtig sei vor allem in den jungen Jahren die Freude an der Bewegung, sagt der Turnfabrik-Vereinspräsident. Er empfiehlt den Einstieg in den Turnsport im Alter von fünf bis sechs Jahren. Die Turnfabrik bietet aber schon für jüngere Kinder einen niederschwelligen Zugang in den Turnsport an. Die entsprechenden Angebote heissen «fliz-kidz» und «family-sunday». Pandemiebedingt waren beide Angebote seit vergangenem Herbst unterbrochen. Diesen Unterbruch werde man wohl leider in Zukunft noch merken, vermutet Zuber. Mittlerweile sind «fliz-kidz» und auch «do-sport» – ein freies Trainingsangebot für 14- bis 20-Jährige – wieder möglich.



Bei den «fliz-kidz» kann man schon vor dem Kindergarten mitmachen. Für junge Turnerinnen und Turner ab dem Kindergarten folgen dann die «gym-kidz». In dieser Zeit erfolgt dann meist auch der Entscheid, ob man sich auf Kunst- oder Geräteturnen fokussiert. Natürlich sei eine erfolgreiche Turnkarriere in diesem Alter noch nicht vorprogrammiert. Zuber sagt:

«Das Talent muss stimmen, der Körper und das Umfeld müssen mitmachen. Und letztlich muss man es auch selber wollen.»

Dieses Duo hat ordentlich Spass bei den Fliz-Kidz. Bild: Nana Do Carmo (18. Februar 2013)

Umso mehr ist Zuber denn auch von den Erfolgen von Kunstturnerin Lilli Habisreutinger angetan. Sie ist die erste Frau, die sich im Kerngeschäft der Turnfabrik behaupten kann, ins Nationalkader aufgestiegen ist und nun erstmals an einem internationalen Elite-Wettkampf startet. Was Habisreutinger, Angelica Moser und Jonas Hasler auch auszeichne, sei die langfristige Sicht. Allen drei ist die Ausbildung neben dem Sport ein wichtiges Anliegen. Der Snowboarder geht an die Nationale Elitesportschule (NET) in Kreuzlingen, die Kunstturnerin besucht das Gymnasium und die Stabhochspringerin studiert Betriebswirtschaft an der Uni Bern.