Sportinfrastruktur «Investition nicht zu unterschätzen»: Trotz Petition mit 467 Unterschriften distanziert sich der Gemeinderat Müllheim von Planung und Bau eines Pumptracks Über 450 Personen haben eine Petition der Elterngruppe Müllheim unterschrieben, die den Bau eines Pumptracks im Dorf fordert. Der Gemeinderat hat dafür aber kein Gehör. Manuela Olgiati 25.01.2022, 11.30 Uhr

Die Elterngruppe Müllheim mit den Vorstandsfrauen Susanne Stäheli, Präsidentin Renata Nauer, Katja Rupp und Sandra Walter setzt sich in Müllheim für einen eigenen Pumptrack ein. Bild: Manuela Olgiati (11.10.2021)

Der Pumptrack beim Rietwiesschulhaus begeisterte Eltern und Kinder. Allerdings war die asphaltierte wellenförmige Rundbahn mit Steilwandkurven für Bikes bisher nur vom kantonalen Sportamt gemietet. Das veranlasste die Elterngruppe Müllheim, Unterschriften für eine Petition zu sammeln, die den Bau eines Pumptracks fordert. Im Oktober reichte Renata Nauer, Präsidentin der Elterngruppe, die Dokumente bei der Gemeinde ein. 467 Personen signierten die Idee Pumptrack mit ihrer Unterschrift, davon stammen 291 Personen aus Müllheim.

Ein Jugendlicher fährt über einen temporär aufgebauten Pumptrack. Bild: PD

Bewegung und Spass Pumptracks sind wellenförmige Rundbahnen mit Steilwandkurven, die von allen möglichen, nicht motorisierten Fahrgeräten befahren werden können. Mit dem mobilen Pumptrack erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, abseits vom Strassenverkehr das Vertrauen in den Umgang mit dem Velo zu erlangen. Aber auch Gelegenheitsbiker und Profis finden ein ideales Übungsgelände vor, um die Koordination und Kondition zu fördern. (mao)

Der Gemeinderat findet dafür aber kein Gehör, wie eine Nachfrage bei Gemeindepräsident Urs Forster ergibt. «Wir haben das Anliegen ernst genommen und im Gemeinderat den Wunsch nach einem eigenen Pumptrack ausgiebig diskutiert», sagt er. Auch an der Budgetgemeindeversammlung im November informierte er die Stimmberechtigten. Rückmeldungen gab es allerdings keine. In einem anschliessenden Schreiben an die Elterngruppe distanziert sich der Gemeinderat vom Bau eines Pumptracks – zumindest für den Moment. Forster sagt:

Urs Forster,

Gemeindepräsident Müllheim. Bild: PD

«Einer solchen Anlage stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber, doch kurzfristig ist ein solches Projekt nicht realisierbar.»

Die grundlegenden Gedanken des Gemeinderates richten sich auf eine detaillierte Planung. «Ein Projekt dieser Grösse muss ausführlich geplant sein», sagt Forster. Es gehe in erster Linie um den Standort und die Finanzierung. Eine solche Investition dürfe nicht unterschätzt werden, meint Forster.

In zukünftigen Neubau der Gemeinde integrieren

Auch der Unterhalt wäre beachtlich, ebenso die zu erwartenden Lärmemissionen, die dem Gemeinderat Sorge bereiten.

«Der Standort auf gemeindeeigenem Boden wäre nur ausserhalb der Wohnquartiere denkbar.»

Solche Chancen gebe es aktuell nicht. In ein paar Jahren könnte dies vielleicht anders aussehen. Forster denkt dabei an die Umsetzung eines Neubaus des Werkhofs und Feuerwehrdepots. Das wäre dann eine Möglichkeit, den Pumptrack in die Planung zu integrieren.

Sollte das Projekt zu diesem Zeitpunkt immer noch aktuell sein, brauche es eine sorgfältige Planung mit einem Konzept über die Lage, das die Erreichbarkeit, die Lärmbelästigung und Betriebszeiten sowie das Problem des Litterings behandle.

Weitere Diskussionen in der Elterngruppe

Der Gemeinderat hat deshalb der Elterngruppe empfohlen, wie bisher einen Pumptrack beim kantonalen Sportamt zu mieten. Allerdings müsste auch bei einem Mietobjekt ein geeigneter Standort geprüft werden. Präsidentin Renata Nauer hat den Entscheid des Gemeinderates zur Kenntnis genommen und stellt in Aussicht, dass sie an einer nächsten Sitzung mit der Elterngruppe das weitere Vorgehen diskutieren werde.