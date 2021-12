Elitesportschule im Thurgau nimmt talentierte Flüchtlinge auf

Sportförderung Refugees welcome – die Elitesportschule in Kreuzlingen nimmt talentierte Flüchtlinge auf In der Sporteliteschule im Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen startet ein Pilotprojekt, um besonders talentierte Sportlerinnen und Sportler unter den Flüchtlingen zu fördern. Leidenschaft erleichtert Integration, lautet das Credo. Silvan Meile Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Ammann im Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen. Ralph Ribi

An der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro waren bis auf die Gastgeber alle Delegationen der teilnehmenden Nationen ins Stadion eingelaufen. Doch dann kam noch eine weitere Gruppe mit zehn Athleten. «Team Refugees» vertrat kein Land. Diese Athleten gingen in Rio erstmals als Flüchtlingsteam an den Start. Standing Ovation im Stadion Maracanã. Gemäss der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR sind weltweit mehr als 82 Millionen Menschen auf der Flucht.

Reto Ammann hat die Bilder vom Einlauf des Flüchtlingsteams gesehen. Der Unternehmer, der in der Bildung aktiv ist und schon mehrere Privatschulen eröffnete, war mit der Planung und dem Bau des Schulgebäudes für den Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen beschäftigt. Dazu gehört die Nationale Elitesportschule Thurgau, eine mittlerweile von Swiss Olympic anerkannte Bildungsinstitution mit dem Label «Swiss Olympic Sport School». Ammann sah die Flüchtlinge ins Stadion einlaufen und sagte sich: «Wir müssen uns auch um diese jungen Sportler kümmern.»

Freundschaften fördern und Respekt lehren

Die Statistik besage, dass 1,5 Prozent der Jugendlichen ein besonderes Sporttalent besitzen. «Ich finde es sinnvoll, bei den Stärken anzudocken», sagt Ammann. Er fördert Jugendliche mit derselben Leidenschaft, wie er sie bei den jungen Talenten gerne sieht, wenn sie sich ihre persönliche Messlatte laufend höher stecken, um ganz an die Spitze zu kommen. «Über die Leidenschaft Integration ermöglichen», heisst es im Projektbeschrieb.

Sport sei gut für das Selbstwertgefühl, sagt Ammann, es gelte, Widerstände zu überwinden. Mit der Kreuzlinger U20-Volleyballmannschaft gewann Ammann einst einen Schweizer-Meister-Titel. Sport könne als Werkzeug genutzt werden, um Freundschaften zu fördern und Respekt zu lehren, ist er überzeugt. Das könne Integration vereinfachen. Auch dieser Bereich ist dem GLP-Kantonsrat nicht fremd. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (Agathu), einem Freiwilligenverein für ein respektvolles Miteinander von Einheimischen und Geflüchteten.

Unterstützung vom Staatssekretariat für Migration und Bundesamt für Sport

In der Kreuzlinger Elitesportschule sollen künftig auch Flüchtlinge im Alter zwischen 12 und 20 Jahren die Schulbank drücken können, wenn sie sich durch aussergewöhnliche sportliche Leistung auszeichnen.

«Wir wollen sporttalentierten jugendlichen Flüchtlingen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Nationalität, die gleichen Chancen wie in der Schweiz verankerten Jugendlichen geben.»

Reto Ammann ist Gesamtleiter der privaten Bildungs­gruppe SBW Haus des Lernens AG. Ralph Ribi

Diese Idee hat Reto Ammann und sein Team über Jahre hartnäckig verfolgt. Schliesslich konnten sie den Bund davon überzeugen. In den nächsten vier Jahren startet nun ein Pilotprojekt. Bis zu 15 sportlich ambitionierte Flüchtlinge könnten die Chance erhalten, ihr Talent zu entfalten und gleichzeitig einen Schulabschluss zu machen. Das Staatssekretariat für Migration und das Bundesamt für Sport unterstützen das Projekt.

Aufgenommen wird, wer in einer Sportart top ist

90 junge Schweizer Talente aus 20 verschiedenen Sportarten besuchen derzeit die Elitesportschule. Von hier aus starteten etwa Eishockeyspieler Timo Meier, Leichtathletin Yasmin Giger oder Rollstuhlsportler Marcel Hug ihre Karrieren. Aufgenommen werden Schüler, die in ihrer Sportart zu den allerbesten zählen. «Sie müssen zu den Top Ten gehören», sagt Ammann. Die Flüchtlinge sollen nach den gleichen Kriterien beurteilt werden.

Das Angebot steht also. Falls nun Talente unter den Flüchtlingen in der Schweiz entdeckt werden, könnte ihr Weg nach Kreuzlingen führen. Prädestiniert für dieses Projekt sei der Talent-Campus Bodensee, da unter seinem Dach auch die International School geführt wird.

Der Kanton Thurgau signalisiert seine Unterstützung

Mit diesem Projekt soll ein Beitrag an die Integration geleistet, sportlichen Jugendlichen eine Perspektive geboten werden. Geld steht nicht im Vordergrund. «In diesem Bereich legen wir eher drauf.» In Reto Ammanns Rechnung sind aber die Kosten für Flüchtlinge in der Schweiz für Integration, Bildung, Unterkunft und Betreuung mindestens genauso hoch, wie sie für eine Teilnahme am «Refugee Programm» seiner Schule sind. Doch die Kantone müssen ihre Bereitschaft in finanzieller Hinsicht erst noch beweisen. Gemäss Medienmitteilung des Talent-Campus hat der Kanton Thurgau «sein Interesse am Projekt bestätigt und die Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten zugesichert».

Es ist möglich, dass nächsten Sommer erste in die Schweiz geflüchtete Jugendliche in die Sporttalentschule eintreten. Sie könnten aus allen Landesteilen nach Kreuzlingen kommen, das Projekt ist einmalig. Vielleicht wird dereinst sogar eine Sportlerin oder ein Sportler vom Bodensee an die Olympischen Spiele reisen, im «Team Refugees».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen