Zwei Hinterhurgauer am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag

Sport Zwei Hinterthurgauer für Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag selektioniert Der Nordostschweizer Schwingverband darf an den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag elf Athleten entsenden. Zwei davon sind Hinterthurgauer. 23.08.2021, 16.35 Uhr

Elias Kundert und Andrin Habegger vertreten am kommenden Sonntag den Hinterthurgau im bernischen Schwarzenburg. Bild: PD

Für die Jahrgänge 2004-2006 findet in diesem Jahr am 29. August der ENST (Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag) in Schwarzenburg BE statt. Dieser Anlass findet nur alle drei Jahre statt und ist für einen Nachwuchsschwinger eine einmalige Sache.