Der neue Turnweg in Felben-Wellhausen ist familienfreundlich

Sport und Freizeit «Wie ein Vitaparcours, nur ein wenig einfacher»: Der neue Turnweg in Felben-Wellhausen verspricht Spiel und Spass für die ganze Familie Seit neuem befindet sich bei der Grüngutmulde ein Turnweg, wo Gross und Klein ihre sportlichen Fähigkeiten auf die Probe stellen können. Den Weg, der an der Haldenstrasse beginnt und rund anderthalb bis zwei Stunden dauert, hat der Jugendturnverein organisiert. Kim Ariffin 30.08.2021, 16.10 Uhr

Blick über die Thurtalgemeinde Felben-Wellhausen mit dem Schloss Wellenberg im Vordergrund. Bild: Andrea Stalder

Ähnlich wie bei einem Vitaparcours kommen die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Posten vorbei, die jeweils Übungen für Spass, Kraft und Beweglichkeit beinhalten. In diesem Fall sind die Aktivitäten einfacher als bei herkömmlichen Vitaparcours, damit der Turnweg auch für Kinder gut geeignet ist. Entlang der Posten gibt es eine grosse Vielfalt an Spielen, unter anderem können die Teilnehmenden zum Beispiel über Stecken springen oder Tannenzapfen werfen.