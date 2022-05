Sport «Trotz dem Krieg möchte ich gewinnen» – 26 ukrainische Tänzerinnen und Tänzer trainieren in der Rock-Academy Frauenfeld Dimitri Isenring, der Gründer der Rock-Academy Frauenfeld, und sein Team ermöglichten es, dass 26 Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine in Müllheim ein neues zu Hause finden konnten. Vom gemeinsamen Training können beide Seiten profitieren. Doch es gibt Herausforderungen zu meistern. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 10.05.2022, 14.00 Uhr

Einige der Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine posieren zusammen mit Trainerin Olena (links) in Müllheim. Bild: Belinda Schmid

Olenas Herz schlägt für den Rock’n’Roll-Tanzsport. Sie ist Trainerin eines Clubs der seit 27 Jahren besteht. Der Verein kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit mit vielen Weltmeisterinnen und Weltmeistern zurückblicken. Der Sport stand an erster Stelle. Bis der Krieg kam und sie ihre Heimat in der Ukraine verlassen mussten.

Olena sitzt auf der Couch im Eingangsbereich der Rock-Academy in Frauenfeld. Drei ihrer Schützlinge haben sie begleitet. Die älteste ist Sofiia, sie ist fünfzehn Jahre alt. Sie tanzt seit elf Jahren zusammen mit ihrem Bruder. Neben ihr sitzt Illia, über das Gesicht des 13-jährigen Tänzers zieht sich ein sanftes Lächeln als er erklärt, dass er vor acht Jahren den Rock’n’Roll-Tanz für sich entdeckte. Neben ihm sitz Uliana, sie ist zehn Jahre alt, die Hälfte ihres Lebens hat sie ihrer Leidenschaft verschrieben.

Uliana, Illia, Trainern Olena und Sofiia beim Tanz-Training im Müllheim. Bild: Belinda Schmid

Dimitri Isenring sitzt in der Mitte. Der Leiter und Gründer der Rock-Academy hilft mit der Übersetzung. Olena fährt fort und erzählt, dass sie ihre Heimat lange nicht verlassen wollte. Doch als es zu gefährlich wurde, blieb keine andere Wahl. Die Kinder und Jugendlich kennen sich durch die Trainings und Wettkämpfe, für sie ist es beinahe wie ihre zweite Familie. Daher lag der Entscheid nahe, zusammen mit den Müttern zu fliehen. Die Väter blieben, um zu kämpfen.

Uliana sitzt neben ihrer Trainerin. Die zehnjährige hat ihre Hände zusammengefaltet, ihr Rücken gerade, ihr Blick senkt sich als sie ihrer Trainerin zuhört. Olena nimmt ihre Schülerin kurz in den Arm, streicht ihr über das geflochtene Haar.

«Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht sorgen würden.»

Viele ihrer Freunde, Bekannten, Tänzerinnen und Tänzer seien nun über halb Europa verstreut. Ihre Augen werden gläsern. Sie atmet ein. Es ist ihr wichtig, ihre Geschichte weiter zu erzählen.

Die Hoffnung in der Schweiz

Ein Problem, das sich stellte war, dass sie eine Gruppe von 26 Personen waren.

«Mit so vielen Leuten zu fliehen ist sehr schwierig. Wir wussten nicht wo wir hingehen konnten.»

Dimitri Isenring Bild: PD

Doch dann meldete sich Dimitri Isenring bei Olena und bat ihnen die Unterkunft in Müllheim an. «Als wir nach der langen und gefährlichen Reise am Bahnhof in Basel ankamen, war es Nacht», erzählt die Trainerin und fährt fort: «Doch als wir Dimitri und sein Team erblickten, war es als würde die Sonne scheinen.» Isenring liest die Übersetzung auf seinem Smartphone. «Wir sind sehr dankbar.» Die Trainerin umarmt Isenring und ein sanftes Lächeln zieht sich über seine Lippen.

Herausforderungen und neue Möglichkeiten

Man kenne sich. So fasst Isenring die Rock’n’Roll-Sport-Szene zusammen. Die Tänzerinnen und Tänzer treffen sich an den Meisterschaften, man tausche sich aus. Daher war für Isenring und sein Team schnell klar, dass sie ihre Freunde aus der Ukraine unterstützen wollten. Natürlich stellte sich die Frage: «Wo können wir eine Gruppe von beinahe 30 Personen unterbringen?» Doch es ergab sich, dass sie die «alte Villa» in Müllheim nutzen konnten. Innert weniger Tage begannen Isenring und sein Team die Villa zu renovieren: Fenster erneuern, Heizung einstellen und 26 Betten besorgen. Vieles wurde durch Spendengelder finanziert.

«Wir konnten auf eine grosse Unterstützung von allen Seiten zählen.»

Dennoch stellt es den 27-Jährigen vor Herausforderungen. Zusammen mit seiner Partnerin hat er die Rock Academy vor einigen Jahren aufgebaut, doch Corona brachte Schwierigkeiten mit sich. Und auch beim Training treffen zwei verschiedene Kulturen aufeinander.

«Geht es bei uns eher darum den Sport möglichst lange auszuführen und die Bestleistungen von 20 bis 30 Jahren auszuführen, ist es bei ihnen eher so, dass man sich mit dem Sport den Lebensunterhalt verdient. Einige der Kinder und Jugendlichen können sich bereits Weltmeister nennen.» Für die Schülerinnen und Schüler von Isenring schlicht nicht möglich. «Sie trainieren bereits sechs mal pro Woche, mehr ist nebst der Schule nicht möglich.» Doch Isenring sieht auch viele Vorteile, so sehen seine Schützlinge, welches Level erreicht werden kann.

Denn in der Schweiz seien sie bereits unangefochtene Schweizermeister. Die Trainings geben somit einen neuen Anreiz. Auf der anderen Seite ist es für die Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine auch eine Möglichkeit, mehr über präventive Sportmassnahmen sowie Physiotherapie zu lernen.

Der neue Alltag in Müllheim

Seit ihrer Ankunft in der Schweiz sind bereits etwas mehr als drei Wochen vergangen. Sofiia erzählt, sie war 2018 zum ersten mal in der Schweiz, als sie an einer Weltmeisterschaft teilnahm. Seit dann habe sie immer mal wieder davon geträumt, in die Schweiz zurückzukommen. Jetzt habe sie das Schicksal zurückgebracht. Aktuell trainiert sie um an anstehenden Wettkämpfen in Budapest teilzunehmen. Uliana nickt und sagt, dass sie momentan für die Juniorenmeisterschaften trainiere und sie hat klare Ziele:

«Trotz dem Krieg möchte ich gewinnen.»

Die Tänzerinnen und Tänzer trainieren momentan alle zusammen, bei gutem Wetter im Garten in ihrer Unterkunft, ansonsten bei Isenring im Tanzstudio in Frauenfeld. Doch das ist nicht ganz einfach: «Sie sind auf den ÖV angewiesen, dass es immer genügend Platz für alle hat, ist nicht immer gewährleistet», so der Gründer.

Die Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine beim Training in Müllheim. Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid

Wenn die Tänzerinnen und Tänzer nicht trainieren, findet Online- Unterricht statt. Olena sagt: «Wenn kein Sirenenalarm ist, können die Lehrpersonen in der Ukraine den Unterricht durchführen.» Doch in einigen Tagen, werden sie auch in Müllheim zur Schule gehen können. Die Trainerin ergänzt, dass eine geregelte Struktur momentan das wichtigste für ihre Schülerinnen und Schüler ist. Die Schule und das Tanz-Training lenkt sie ab und sorgt dafür, dass sie sich nicht ständig sorgen. Die Trainerin hofft, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren können. Dann würde sie sich wünschen, gemeinsam mit Dimitri Isenring und seinen Schülerinnen und Schülern zu tanzen.

