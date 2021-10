Der Spatenstich zum Frauenfelder Athletics-Center ist erfolgt

Jetzt geht's ans Eingemachte: Am Donnerstag ging der Spatenstich für die Leichtathletikhalle auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld über die Bühne. Inbetriebnahme ist kommenden Frühling. Am Projekt ist nebst dem LC Frauenfeld auch die Leichtathletikvereinigung Winterthur beteiligt.

08.10.2021, 16.25 Uhr