Sport Sirnacher Kunstradfahrerinnen brillieren zum Saisonschluss Die Athletinnen des Radfahrer-Vereins Sirnach sind weiter auf Erfolgskurs. Am letzten Wettkampf der Saison konnten acht Fahrerinnen eine neue Bestleistung erzielen. 18.06.2021, 11.25 Uhr

Geteilte Freude: Die Sportlerinnen des RV Sirnach im kompletten Gruppenbild. (Bild: ZVG)

(red) Für die Sirnacher Kunstradfahrerinnen ging eine intensive Zeit mit Wettkämpfen an fast jedem Wochenende zu Ende. Und mit jedem Wettkampf und jeder Erfahrung steigerten sich die Leistungen der vierzehn Sportlerinnen des RV Sirnach.

Am vergangenen Samstag fand das sechste Meeting in Embrach statt. Dabei erzielten gleich acht Starterinnen neue Bestleistungen und Vivien Zeberli qualifizierte sich noch im letzten Wettkampf für die Schweizer Meisterschaften vom kommenden Samstag.

Jasmin Altwegg, Mitglied des Junioren Nationalkaders, knackte während der Meeting-Serie erstmals die 90-Punkte-Marke und dies mit grossartigen 97.75 Punkten. Bei den Nachwuchssportlerinnen überwanden Zoey Dischler die 50-Punktemarke und Enja Knopf die 40 Punkte.

In der Kategorie U13 platzierten sich Annick Gfeller, Timea Rüegg, Darina Waldburger, Alessa Morado im guten Mittelfeld auf den Rängen 7,8, 10 und 16. In der Kategorie Juniorinnen erreichte Jasmin Altwegg den 5. Schlussrang. Auch Zoey Dischler konnte sich in der Kategorie U13 auf Rang 5 platzieren. In dieser Kategorie fuhren Zippora Rudin, Noemi Rüegg, Kiana Meier, Milena Sigg auf die Plätze 15, 18, 24 und 28. Bei den Sportlerinnen U15 konnten Vivien Zeberli auf Rang 18 und Enja Knopf auf Rang 23 fahren.

Mit grosser Freude stiegen Zoey Dischler und Vivien Zeberli in ihrer ersten Saison im 2er Kunstradfahren der Juniorinnen gleich auf das Podest (Rang 3). Die neu formierten Einradmannschaften RV Sirnach 1 mit Saskia Meier, Lauriane Wehrli, Alessa Morado und Milena Morado sowie RV Sirnach 2 mit Noemi Rüegg, Timea Rüegg, Annick Gfeller und Kiana Meier wurden immer wieder durch Enja Knopf ergänzt, welche von der Ersatzfahrerin zur wichtigen Teamstütze in beiden Mannschaften wurden. Oft waren die Sportlerinnen froh, wegen Krankheit oder Unfall eine zusätzliche Sportlerin einsetzen zu können. Die Mannschaften belegten die Plätze 6 und 8.

Nach einer intensiven Frühlingssaison steht nun eine kurze Erholungsphase an, um dann gleich wieder mit neuer Energie neue Übungen lernen zu können. Jasmin Altwegg, Vivien Zeberli und Zoey Dischler dürfen jedoch noch nächste Woche ihr Können an der Schweizermeisterschaft präsentieren.