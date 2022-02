Aadorferin zur besten Nachwuchs-Volleyballspielerin gekürt

Sport Nach einer erfolgreichen Saison beim Volleyballclub Aadorf: Mia Lüthi als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet Der VBC Aadorf hat sein letztes Heimspiel gewonnen. Daran war auch die 17-jährige Mia Lüthi massgeblich beteiligt. Im Anschluss an die Partie wurde die Guntershauserin ausserdem zum «Rookie of the Year», zur besten Nachwuchsspielerin der Schweiz, gekürt. Kurt Lichtensteiger 28.02.2022, 17.50 Uhr

Mia Lüthi nimmt die begehrte Trophäe und den Award in Empfang. Bild: Kurt Lichtensteiger

Beim sonntäglichen Heimspiel gegen die Kanti Baden, das die Gastgeberinnen verdient mit 3:0 gewannen, bot auch Mia Lüthi eine abgeklärte und solide Leistung. Im Anschluss daran durfte die Passeuse die prestigeträchtige Trophäe als gesamtschweizerisch beste Nachwuchsspielerin entgegennehmen.

Es ist das fünfte Mal, dass die Jury des schweizerischen Volleyballportals Volley 1 den Award verteilt. Dieser dürfte der jungen Sportlerin auf ihrem Karriereweg zweifellos zusätzliche Flügel verleihen. Anzunehmen ist, dass die Guntershauserin dadurch schon nach ihrer ersten Saison im Aadorfer Nati-B Team in den Fokus des Nationaltrainers, von Spielerberatern und von Verantwortlichen einiger erstklassiger Clubs geraten wird.

Sie will nichts überstürzen

Lächelnd, mit einem Blumenstrauss in der Hand, erscheint die Preisträgerin zum anschliessenden Spaghettiplausch, mischt sich unters Publikum und beantwortet bereitwillig einige Fragen: «Schon seit zehn Jahren spiele ich Volleyball, anfänglich trainiert von meiner Mutter.» Nach einem Jahr Sekundarschule in Aadorf wechselte die 17-Jährige für zwei Jahre an die Talentschule Amriswil, danach für anderthalb Jahre an die Pädagogische Mittelschule (PMS) in Kreuzlingen. Seit Winter besucht sie die «United School of Sports» in Zürich, wo sie die KV-Sportlehre mit BMS absolviert.

Der Award sei für Lüthi nicht nur eine freudige Überraschung, sondern auch mit viel Motivation und Reputationsgewinn verbunden. Sie sagt:

«Bestimmt werden A-Vereine anfragen, doch überstürzen möchte ich nichts. Ich kann warten, bis der richtige Club und der richtige Zeitpunkt da sind.»

Was dann kommt, wisse sie nicht. Sie passe jedenfalls ihren Beruf dem Sport an. Die nächste Saison, die im kommenden September/Oktober beginnen wird, bestimmt mit dem VBC Aadorf bestreiten werde. Lüthi gibt sich selbstkritisch. Punkto Selbstvertrauen und Technik, vor allem bei der Präzision als Passeuse, sei noch Luft nach oben, sagt sie.

Ein wehmütiger Abschied

Mit der Verleihung des Preises zementiert der VBC Aadorf den Ruf als Talentschmiede. Die Strahlkraft ist dem Verein zu gönnen. Die Verdienste sind nicht zuletzt ein Produkt der engagierten Vereinsführung um Präsidentin Sonja Mathis. In würdigem Rahmen wurden von ihr gleich fünf Spielerinnen auf sympathische Art und Weise verabschiedet. Die Volleyballerinnen verlassen ihr lieb gewonnenes Team aus unterschiedlichen Gründen. Bestimmt nicht im Groll, sondern verbunden mit guten Erinnerungen an eine bereichernde Zeit.

Viel Applaus seitens der Mitspielerinnen und des Publikums – rund 150 an der Zahl – begleitete die Scheidenden nach ihrem letzten Heimspiel in Aadorf. In der letzten Auseinandersetzung, beim Auswärtsspiel vom 5. März gegen den punktgleichen BTV Aarau, geht es noch um den dritten Tabellenrang im Kreis von 13 Mitkonkurrenten. Ein Sieg wäre die Krönung einer erfolgreichen Saison.