Leidenschaft und grosse Ambitionen: LAR Bischofszell lädt am Wochenende zur Mehrkampfmeisterschaft in Frauenfeld

Der Sportplatz Kleine Allmend in Frauenfeld wird am kommenden Wochenende zum Schauplatz der Bischofszeller Nachwuchs-Athleten aus den Kantonen Thurgau und Schaffhausen. Ab der Kategorie U18 bis zu den Aktiven steht ein zweitägiger Zehn- oder Siebenkampf mit über 120 Athleten aus der ganzen Schweiz an.