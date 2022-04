Sport Langes Warten hat ein Ende: 61. Thurgauer Nationalturntag kommt nach Eschenz Nach zweijähriger Zwangspause kommt der Thurgauer Kantonale Nationalturntag in Eschenz doch noch zur Austragung. Am 23. April startet die Wettkampfsaison der Nationalturner am Übergang vom Untersee in den Rhein. Das OK unter der Leitung des Turnvereins Eschenz freut sich auf einen spannenden Wettkampf. 12.04.2022, 16.25 Uhr

Zwei Fans schauen sich einen Schwingkampf am Thurgauer Nationalturntag in Bettwiesen an. Bild: Donato Caspari (26.04.2019)

Bereits 2020 war die 61. Ausgabe des Wettkampfs fertig organisiert, als der verordnete Stillstand den Veranstalter stoppte. Zwei Jahre später stehen die Zeichen nun auf Grün. Der Thurgauer Nationalturntag kommt auf dem Sportplatz der Schulanlage Eschenz zur Austragung. Ein zehnköpfiges Team unter der Leitung von Fabian Fries arbeitet am guten Gelingen des Anlasses.

Sowohl die Wettkampfanlage für den Vornotenwettkampf als auch die Sägemehlringe für die Zweikämpfe im Ringen und Schwingen werden auf dem Gelände neben der Turnhalle ausgetragen. Alle Partner und Sponsoren konnten an Bord gehalten werden und auch das OK musste keinen Aderlass verzeichnen. Dies seien beste Voraussetzungen für ein gutes Gelingen des Anlasses, teilen die Organisatoren mit.

Zufriedenstellende Teilnehmerzahl

Mit knapp 200 gemeldeten Turnern aus allen Teilverbänden und allen Alterskategorien wird der erste Nationalturntag des Jahres gut besucht sein. In einer Mitteilung des OK heisst es:

«Angesichts der zwei Jahre des Stillstands ist diese Teilnehmerzahl sicher zufriedenstellend.»

An der Anzahl der gemeldeten Turner, vor allem in der untersten Kategorie Jugend Piccolo, sei ersichtlich, dass die Nachwuchsarbeit während der Pandemie nur eingeschränkt stattgefunden hat. Aber auch die Leistungsklassen haben einige Abgänge zu verkraften. Entsprechend schätzt sich der Thurgauer Nationalturnerverband glücklich, ein ansprechendes Teilnehmerfeld am wichtigsten kantonalen Wettkampf begrüssen zu dürfen.

Mit am Start werden auch einige der erfolgreichsten Nationalturner der vergangenen Saison sein. This Kolb aus Märstetten wird wohl ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Sieg in der Kategorie A gehen wird. Aber auch der erfolgreichste Innerschweizer Nationalturner der vergangenen Jahre, Andi Imhof, wird nochmals angreifen.

Kranzgewinner This Kolb beim Steinstossen in Märstetten. Bild: PD/Felix Walker

Die Turner der Leistungsklassen werden bereits um 8 Uhr mit dem Wettkampf starten. Ab 9.30 Uhr greifen die Jugendklassen ins Geschehen ein. Der Turnverein wird auch für das leibliche Wohl aller Anwesenden am Mittag besorgt sein, heisst es weiter. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer steht ein Festzelt bereit.

Die Zweikämpfe finden am Nachmittag in der Arena auf vier Sägemehlringen statt. Die Schlussgänge werden um 16.30 Uhr erwartet. Die Ehrung der besten Turner mit Kranzauszeichnungen findet im Anschluss statt. (red)