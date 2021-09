Marcel Hug und Catherine Debrunner von den Paralympics empfangen

Sport «Es wird noch eine Weile brauchen, das alles zu realisieren»: Hug und Debrunner mit Gold im Gepäck zurück zu Hause Am Montagnachmittag wurden die beiden Thurgauer Paralympic-Goldmedaillengewinner Marcel Hug und Catherine Debrunner zusammen mit anderen Athleten empfangen. Die beiden haben so viele Medaillen im Gepäck, wie sie sich der Verband eigentlich für die gesamte Delegation erhoffte. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 06.09.2021, 18.30 Uhr

Die Freude bei Marcel Hug und Catherine Debrunner über die Medaillen ist riesig. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Schweizer Delegation holte an den Paralympischen Spielen in Tokio 14 Medaillen – das Verbandsziel lag bei sechs Medaillen. So viele, wie allein Athleten aus dem Kanton Thurgau beisteuern konnten: Eine Gold- und eine Bronzemedaille hat Catherine Debrunner geholt, und gleich deren vier holte sich Marcel Hug über 800, 1500 und 5000 Meter sowie im Marathon.

Rechnerisch läge der Kanton Thurgau mit den sechs Medaillen im paralympischen Medaillenspiegel auf Platz 28, noch vor Ländern wie Belgien oder Österreich. Mit entsprechend grosser Freude wurden die Goldhelden am Montagnachmittag am Zürcher Flughafen empfangen.

Zeit, über die Erfolge nachzudenken, gab es bisher kaum

Um 16 Uhr kamen sie zusammen mit anderen Athleten an und wurden von mehr als 70 wartenden Fans, Familienangehörigen, Bekannten und Medienschaffenden erwartet. Mit Kuhglocken und Schweizer Fahnen wurde die Ankunft der Paralympics-Helden gefeiert.

«Ich freue mich sehr, dass alle da sind», sagt Marcel Hug. Es sei wahnsinnig toll, mit den vier Goldmedaillen um den Hals nach Hause zu kommen. Es sei aber noch schwierig, die ganze Situation zu realisieren. Der neue Weltrekordhalter über 1500 Meter sagt:

«Ich geniesse den Moment und hoffe, dass nun ein wenig Zeit kommt, das Ganze zu verarbeiten. Ich muss mir immer wieder selbst sagen: Hey, du hast den Weltrekord.»

Auch Catherine Debrunner ist sichtlich gerührt vom Empfang. «Ich freue mich nun darauf, meine Eltern in die Arme zu schliessen. Sie hätten eigentlich in Tokio dabei sein sollen, aber das war wegen Corona nicht möglich», sagt die Paralympics-Siegerin aus Hüttlingen. Das Ziel für Debrunner vor den Spielen war eine Medaille. Nun hat sie zwei. «Ich realisiere langsam, dass ich Bronze geholt habe. Doch dass ich nun eine Goldmedaille gewonnen habe, braucht noch Zeit, um es zu verarbeiten.»

Für sie steht am Montag noch ein Gemeindeempfang an. «Doch danach freue ich mich einfach auf mein Bett.»

Hug lässt seine Zukunft offen

Marcel Hug ist an den Paralympics das Mass aller Dinge gewesen. Vier Goldmedaillen, das ist unglaublich. Doch wird Marcel Hug auch an den nächsten Spielen 2024 in Paris dabei sein? «Das weiss ich noch nicht», sagt Hug.

«Ich muss jetzt zuerst diese Spiele verarbeiten und danach mit meinem Umfeld besprechen, wie es für mich weiter geht.»

Auch für den Pfyner Marcel Hug gibt es am Montag noch einen Empfang. Am Donnerstag geht es für ihn aber bereits mit dem nächsten Wettkampf weiter. Er wolle die Saison jetzt von diesem Paralympics-Resultat beflügelt weiterführen.

Die beiden Thurgauer Athleten sind ein Vorbild für viele. Sie zeigen: Auch mit einer körperlichen Einschränkung kann man viel erreichen. Marcel Hug sagt zu seiner Vorbildrolle:

«Wenn das wirklich so ist, dass wir andere so zu Höchstleistungen motivieren können, dann ist das etwas sehr Schönes.»