SPORT Fischinger gewinnt bei den Jüngsten das Thurgauer Frühjahrsschwingfest in Langrickenbach Der Nachwuchs des Schwingerverbandes Hinterthurgau ist gut in die Saison gestartet. Michael Bischof aus der Au konnte gar den Schlussgang seiner Kategorie für sich entscheiden. 12.04.2021, 16.30 Uhr

Michael Bischof nach seinem Sieg im Schlussgang des Jahrgangs 12/13. (Bild: ZVG)

Am Thurgauer Frühjahrsschwingfest in Langrickenbach durften erstmals auch die Jüngsten des Schwingerverbandes Hinterthurgau wieder ins Kurzholz. Mit den zwei Schlussgangteilnahmen von Michael Bischof, Au, und Lias Brändle, Tuttwil, zeigten die Jungschwinger bereits ihre gute Form. Beim Jahrgang 12/13 gewann Michael Bischof an seinem ersten Schwingfest auch gleich den Kategoriensieg. Mit einem gestellten und vier gewonnenen Gängen bezwang er seinen Gegner mit Nachdrücken am Boden.