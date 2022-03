EHC Frauenfeld feiert Schweizermeistertitel in der 1. Liga

Sport Der EHC Frauenfeld setzt mit dem Schweizermeistertitel im Jura das Chriesi auf die Torte einer erfolgreichen Saison Nach dem Aufstieg feiert der EHC Frauenfeld im Jura den Schweizermeistertitel. Er schlägt den HC Franches-Montagnes im entscheidenden Spiel 5 in extremis 1:0 nach Verlängerung. Samuel Koch aus Saignelégier 29.03.2022, 23.22 Uhr

Posen inklusive Pokal: Meistermannschaft des EHC Frauenfeld beim Siegerfoto. Bild: Markus Bauer

Kurz nach 22.30 Uhr ertönen am Dienstagabend im Centre de Loisirs in Saignelégier erstmals Sprechchöre der zahlreich mitgereisten Frauenfelder Fans: «Schweizermeister, Schweizermeister, Schweizermeister!»

Wenige Sekunden zuvor drückte Mario Pieroni vor dem jurassischen Torhüter Thomas Hentzi ab, bezwang ihn und schoss damit den EHC Frauenfeld ins Glück. Im alles entscheidenden Spiel 5 besiegen die Frauenfelder den HC Franches-Montagnes in extremis 1:0 nach Verlängerung, sodass der Pokal für den Schweizermeistertitel in der 1. Liga den Weg zurück in die Thurgauer Kantonshauptstadt findet. Zuletzt kürte sich der EHC Frauenfeld 2009 mit dem Sieg gegen Stars Lausanne zum Schweizermeister.

Starker Daniel Styger im Tor hält seine Farben im Spiel

Lange Zeit befindet sich das Spiel auf Messers Schneide, obschon das Heimteam vor 1132 Zuschauerinnen und Zuschauern in der vor Raclette und Weisswein riechenden Eishalle im westlichen Zipfel der Schweiz druckvoller ins Spiel findet. Im gegnerischen Drittel zeigt sich Franches-Montagnes gefährlicher, immer wieder aber wehrt Frauenfeld-Torhüter Daniel Styger Torchancen der Jurassier ab. Zum Schluss des Startdrittels – zunächst die Frauenfelder, danach die Jurassier – kann weder das eine noch das andere Team in Überzahl zur Führung einschieben.

Im Mitteldrittel wird der Kampf mit offeneren Visieren geführt. Frauenfeld findet besser in die Partie, kann aber defensive Unzulänglichkeiten vorerst nicht abstellen. Chancen hüben wie drüben machen zwei hervorragend aufspielende Torhüter zunichte. In der 33. Minute in Unterzahl muss Styger auf ein Quäntchen Glück zurückgreifen, als Samuel Grezet nur die Torumrandung trifft. Und wenige Sekunden später scheitert Eric Geiser gegenüber zweifach aus aussichtsreicher Position.

Im Schlussdrittel lassen beide Mannschaften mehr Vorsicht walten, um nicht den entscheidenden Fehler zu begehen. In der 47. Minute hätte Marco Suter seine rot-weissen Farben in Führung bringen können, trifft allerdings mit seinem Weitschuss lediglich den Pfosten. Aber auch Frauenfeld-Torhüter Styger sieht sich hie und da zu einer Rettungstat gezwungen.

Trostpflaster: Franches-Montagnes steigt auch auf

Spätestens in der Verlängerung knistert es in der Eishalle, die Spannung ist förmlich greifbar. Bis zur entscheidenden 64. Minute und dem erlösenden Tor von Pieroni. Nebst einer Goldmedaille dürfen die Frauenfelder den Schweizermeisterpokal hieven und setzen damit das Chriesi auf die Torte einer erfolgreichen Saison.

Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster für den Verlierer. Franches-Montagnes steigt ebenso wie Frauenfeld in die höherklassige Mysports-League auf.

Playoff. Final (best of 5) Franches-Montagnes – Frauenfeld 0:1 n.V. Schlussstand in der Serie: 2:3.

Franches-Montagnes – Frauenfeld 0:1 n.V. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Centre de Loisirs, Saignelégier – 1132 Zuschauer. Tor: 64. Mario Pieroni