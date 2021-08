Frauenfelder Stadtlauf via App Fix Finder – ein Selbstversuch

Sport Auf dem virtuellen Frauenfelder Stadtlauf: Ein Selbstversuch Am Freitagnachmittag beginnt der dreitägige Frauenfelder Stadtlauf. Wegweisungen gibt die App Fix Finder. Die Läuferinnen und Läufer starten individuell über drei Tage verteilt. TZ-Redaktorin Janine Bollhalder ist mit Philipp Lohri, dem Präsidenten des Organisationskomitees, die kleine Runde gelaufen. Janine Bollhalder 26.08.2021, 04.30 Uhr

TZ-Redaktorin Janine Bollhalder und Philipp Lohri, Präsident des Organisationskomitees des Frauenfelder Stadtlaufs. Bild: Mathias Frei

Es ist acht Uhr morgens und Philipp Lohri hat bereits eine Joggingrunde hinter sich. Laufen ist seine Passion, seit er denken kann. Diese Leidenschaft hat ihn vor sieben Jahren dazu bewogen, mit seiner Frau Nicole das Präsidium des Organisationskomitees des Frauenfelder Stadtlaufs zu übernehmen.

Das Logo der App Fix Finder. Screenshot: Fix Finder

Wie bereits im vergangenen Jahr kann auch am kommenden letzten Augustwochenende der traditionelle Stadtlauf wegen der Pandemie nicht physisch stattfinden. «Wir haben aber den Läuferinnen und Läufern dennoch etwa bieten wollen», sagt Lohri. Der Lauf findet virtuell statt, via die App Fix Finder.

Auch wenn beim virtuellen Lauf der Wettkampffaktor wegfällt, gibt es durchaus Vorteile: Der Stadtlauf findet über drei Tage verteilt statt und kann individuell auf einer grossen oder kleinen Strecke absolviert werden. Verlierer gibt es keine, dafür für alle, die sich registrieren, einen Goodiebag mit unter anderem Bschüssig-Hörnli und einem Gutschein für die Pizzeria Molino.

Der Lauf ist für alle geeignet

Philipp Lohri, Präsident des Organisationskomitees des Frauenfelder Stadtlaufs. Bild: Mathias Frei

Der Start sowie auch das Ende sind für beide Strecken am gleichen Ort: im Murg-Auen-Park. «Eine wunderschöne Gegend», sagt Lohri. Mit Absicht sind beide Strecken in diesem Gebiet Frauenfelds, denn so sind sie flach und besser für alle Läufer geeignet – über die Familie bis zum Athleten, vom Anfänger bis zum Profi. Für Lohri ist die 1,8 Kilometer lange, kleinere Runde ein Klacks. Der Laufprofi und seine Frau sind ein eingespieltes Team und schon diverse Marathons gelaufen. Ihr Ziel: die Big Six – die grossen Sechs. Dazu gehören Läufe in Berlin, London oder New York. Bald steht für Lohris eine Strecke über 42 Kilometer in Hamburg an, das rund Siebenfache der grossen Runde des virtuellen Frauenfelder Stadtlaufs.

Die beiden Strecken führen über Feldwege und durch Armeegebiet. «Wir haben dafür die Bewilligung der Stadt und der Armee», sagt Lohri. Mit beiden Parteien pflegt das OK ein gutes Verhältnis. Ursprünglich wurde der Stadtlauf lanciert, um mit den Startgebühren Geld für eine neue Sportanlage zu sammeln, wie Lohri unterwegs erzählt. Doch das ist in diesem wie auch im vergangenen Jahr anders. Die Teilnahme am virtuellen Lauf ist kostenlos. Das über die vergangenen Jahre angesparte Geld hat das OK in die App-Kosten investiert. Lohri sagt:

«Laufapps haben jetzt Hochkonjunktur.»

Die kleine Runde führt primär durch den Wald – vom OK extra so geplant, dass der Lauf auch bei einem Hitzewochenende problemlos stattfinden kann. Bild: Janine Bollhalder

Das OK hofft zwar, im kommenden Jahr den Stadtlauf wieder wie gehabt durchführen zu können, spielt dennoch mit dem Gedanken, künftig einen physischen Lauf wie auch einen virtuellen zu veranstalten.

Dreimal Training als Vorbereitung für den Stadtlauf

Auch wenn in diesem Jahr einiges bezüglich des Stadtlaufs anders ist als in den vergangenen Jahren, bleibt eines gleich: das Lauftraining. Jeden Donnerstag, dreimal vor dem Stadtlauf, führen Lohri und Lauftrainer Marco Wick das Training durch. Normalerweise zieht das bis zu 40 Interessierte an, in diesem Jahr waren es nicht mehr als zehn, wie Lohri sagt. Der Stadtlauf ist zwar der Höhepunkt des Jahres, unter dem Namen gibt es aber übers Jahr verteilt sechs sogenannte Sideevents, also Nebenveranstaltungen. So etwa das Plogging, Abfall aufsammeln während des Joggens.

Beide Laufstrecken starten und enden im Murg-Auen-Park. Bild: Janine Bollhalder

Am Mittwochabend hat das 11-köpfige OK begonnen, die Strecke auszuschildern und zu markieren. «Verlaufen ist nicht möglich», sagt Lohri. Zur App greift man dreimal, am Start, in der Mitte und beim Zieleinlauf. Es müssen dabei QR-Codes gescannt werden. Er werde die Strecke mehrfach ablaufen, sagt Lohri. Wahrscheinlich jeweils morgens und abends, um die Markierungen zu kontrollieren. Ganz sicher aber am Samstagmorgen in der Laufgruppe seiner Frau. «Das Laufen ist unsere gemeinsame Leidenschaft», sagt Lohri und fügt an:

«So haben wir bereits viele schöne Erinnerungen schaffen können, die uns niemand mehr nehmen kann.»

Hinweis: Das letzte Training vor dem Stadtlauf findet am Donnerstag, 26. August, statt. Mehr Informationen unter www.frauenfelder-stadtlauf.ch.