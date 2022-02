Kantonale Crossmeisterschaften TG/SH in Eschlikon finden statt

Sport Auch prominente OL-Althleten dabei: Die kantonalen Crossmeisterschaften in Eschlikon finden statt Die Jugendabteilung des Turnvereins Eschlikon organisiert auch dieses Jahr wieder die kantonalen Crossmeisterschaften. Wie üblich wird das Sportereignis auf der Haflingerwiese durchgeführt. Die Läuferinnen und Läufer messen sich am Samstag, 12. Februar. 10.02.2022, 16.45 Uhr

Bei den kantonalen Crossmeisterschaften laufen Kinder, Jugendliche und Erwachsene um den Meistertitel. Bild: Andreas Taverner

(red) Nachdem in den vergangenen Monaten einige Laufanlässe abgesagt werden mussten, dürfen sich Laufbegeisterte auf den kommenden Samstag freuen. Jugendverantwortliche des Turnvereins Eschlikon organisieren am 12. Februar 2022 für den Thurgauer Leichtathletikverband die TG/SH-Crossmeisterschaften, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene um den kantonalen Meistertitel laufen können. Auch Eliteathleten des OL-Kaders haben eine Teilnahme an den diesjährigen TG/SH-Crossmeisterschaften geplant, darunter Reto Egger und Lokalmatador Martin Hubmann.