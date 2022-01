Spitalrechnungen: Thurgau lehnt nur Zusatzrechnungen ab

Spitalrechnungen Thurgau weigert sich, Rechnungen aus Zürich zu bezahlen – Regierungsrat Urs Martin bezieht Stellung: «Wir kommen unseren Verpflichtungen selbstverständlich nach» Der Thurgauer Gesundheitsdirektor wehrt sich gegen Zusatzrechnungen ohne gesetzliche Grundlage. Genau das sei der Fall bei einer Rechnungsstellung des Universitätsspitals Zürich. Dieses verrechne dem Thurgau ohne gesetzliche Grundlage angeblich ungedeckte Zusatzkosten für Thurgauer Covid-Patienten. Hans Suter Jetzt kommentieren 25.01.2022, 19.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Bild: Ralph Ribi

«Der Kanton Thurgau zahlt die Covid-Spitalrechnung nicht»: Diese Schlagzeile sass. Gemeint ist eine Rechnung des Universitätsspitals Zürich (USZ) in der Höhe von mehr als 200'000 Franken für die Behandlung von Thurgauer Covid-Patienten im dritten Quartal 2021. Damit sollte der Thurgau – wie auch andere Kantone – für Zusatzkosten aufkommen, die mit den offiziell geltenden Pauschalen laut USZ nicht abgedeckt sind.

Die Reaktion des Thurgauer Gesundheitsdirektors Urs Martin: «Diese Rechnung bezahlen wir nicht.» Er ist nicht der Einzige. Wie sich zeigt, tun es ihm andere Kantone gleich. Offenbar aus gutem Grund: Denn es besteht keine gesetzliche Grundlage für diese Rechnung.

Im Grundsatz wird das bezahlt, was vereinbart ist

Die Situation erwecke nun den Eindruck, der Kanton Thurgau bezahle seine Rechnung nicht. Das stimme aber nicht: «Wir kommen unseren Verpflichtungen selbstverständlich nach», stellt Urs Martin klar. Aber eben: Es werde das bezahlt, was in den Regelwerken vereinbart sei. Gemeint sind die Grundsätze des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Die Kantone bezahlen demnach 55 Prozent an die Behandlung eines Patienten gemäss Fallpauschalen – egal ob inner- oder ausserkantonal, egal ob es sich um eine Hüfte, einen Herzinfarkt oder eine Covid-Behandlung handelt. Die diskutierte Rechnung wurde denn auch nicht vom Kanton Zürich gestellt, sondern vom USZ.

Wie hat sich die Situation mit dem Unispital Zürich seither weiterentwickelt, gab oder gibt es Gespräche? «Mit dem USZ nicht», sagt Regierungsrat Urs Martin. Aber mit dem Kanton.

«Mit der Zürcher Kollegin fand gestern ein Austausch statt.»

Der Inhalt: Man möchte die Situation auf Ebene Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) thematisieren und eine Lösung finden.

DRG-Fallpauschalen kostendeckend

Laut Karin Frischknecht, Leiterin des Amtes für Gesundheit des Kantons Thurgau, liegen derzeit keine Patienten aus dem Thurgau mit Covid-19 im USZ. Im Kanton Zürich werde aktuell eine Person behandelt, im Kanton St.Gallen drei.

«Über das ganze Jahr 2021 waren es 26 Covid-bedingte Spitalaufenthalte von Thurgauern in Spitälern des Kantons Zürich.»

Gesamthaft seien im Jahr 2021 total 151 Covid-positive Fälle ausserkantonal behandelt worden, im aktuellen Jahr bis anhin neun. Sind von dort auch Rechnungen zu erwarten? «Nein», sagt Urs Martin, «weil solche Rechnungen im Widerspruch zu den Grundsätzen der Spitalfinanzierung stehen und weil die SwissDRG AG mitgeteilt hat, dass die Tarife für Covid kostendeckend sind.» Dies habe der Verwaltungsrat von SwissDRG auch so kommuniziert.

In der Spital Thurgau AG wurden bislang 75 ausserkantonale Patienten auf den Stationen plus 14 auf den Intensivpflegestationen behandelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen