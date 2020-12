Spitalplanung «Es ist wichtig, dass wir mit am Tisch sitzen»: Warum der Thurgau mit den anderen Ostschweizer Kantonen zusammenspannt Sechs Ostschweizer Kantone gehen die stationäre Gesundheitsversorgung gemeinsam an. Neu macht auch der Thurgau mit. Bereits seit Februar zusammen unterwegs sind Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden und St.Gallen. Nun werden die Leistungsangebote analysiert. Larissa Flammer, Regula Weik 07.12.2020, 18.12 Uhr

Im Januar erhielt die Bevölkerung Einblick in den Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Sie kämpfen alle um dasselbe: um Patienten und Personal. Nun wollen die sechs Ostschweizer Kantone diese Situation entschärfen. Sie haben eine Modellplanung für die akutsomatische Spitalversorgung – also ohne Rehabilitation und Psychiatrie – in Auftrag gegeben und wollen so künftig ihre Angebote aufeinander abstimmen.