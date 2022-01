Harsche Kritik am Thurgauer Covid-Management

Spitalauslastung Harsche Kritik am Covid-Management: Zwei Thurgauer Kantonsräte gehen mit ihrem Gesundheitsdirektor hart ins Gericht Statt in der Pandemie ein gutes Krisenmanagement auszuüben, stütze sich der Regierungsrat «auf die Ausrede des Personalmangels» auf den Intensivstationen, sagen die SVP-Kantonsräte Aline Indergand und Pascal Schmid. Die Regierung stellt ihrerseits klar, dass die Rekrutierung von entsprechendem Fachpersonal mehrere Jahre dauere. Silvan Meile Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.20 Uhr

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor hat Alarm geschlagen. Zwei Wochen vor Weihnachten verpflichtete Urs Martin die Privatkliniken auf dem Kantonsgebiet, Fachpersonal für den Betrieb der Intensivpflegestationen (IPS) in den beiden Kantonsspitälern Münsterlingen und Frauenfeld zur Verfügung zu stellen. Denn aufgrund der vielen Coronapatienten ist das Personal dort am Anschlag. Die Situation wiederholte sich. Bereits vor den Weihnachten 2020 wurde Verstärkung aus den Privatkliniken angefordert.

Rund um die Bekämpfung der Coronapandemie kommt nun harsche Kritik aus Urs Martins eigener Partei. «Die Anzahl der IPS-Betten hätte aufgestockt werden müssen», sagt SVP-Kantonsrätin Aline Indergand.

SVP-Kantonsrätin Aline Indergand. Bild: Reto Martin

«Eine Krise erfordert permanente Führung, kreative Ideen und vorausschauende Überlegungen der Regierung, die die Situation entschärfen.»

Zusammen mit Parteikollege Pascal Schmid hat Indergand im Kantonsparlament eine Einfache Anfrage zur Auslastung der Intensivstationen seit Beginn der Coronakrise eingereicht. «Es ist zu erwarten, dass der Kanton und seine Kantonsspitäler mittlerweile Lehren aus der vergangenen Coronaphase ziehen konnten», heisst es darin.

Covid-Patienten liegen fünfmal länger auf der Intensivstation

Der Regierungsrat kontert diese Kritik. «Der limitierende Faktor beim Ausbau der Intensivstationen sind nicht die Betten oder die Gerätschaften, sondern die qualifizierten Mitarbeitenden», stellt er in der Beantwortung einmal mehr klar. Die Rekrutierung und Ausbildung einer diplomierten Pflegefachkraft mit anschliessender Zusatzausbildung zur IPS-Pflegefachkraft dauere mindestens sieben Jahre und diejenige zur Fachärztin oder zum Facharzt für Intensivmedizin 15 bis 18 Jahre nach Start des Medizinstudiums, rechnet der Regierungsrat vor.

«Daher wären die zusätzlichen und ständig zur Verfügung stehenden Kapazitäten erst nach rund einem Jahrzehnt verfügbar.»

Ob diese dann noch nötig sein würden, sei in der heutigen Situation nicht absehbar.

Ausserdem streicht die Regierung hervor, wie personalintensiv die Pflege von Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen ist. Der Betreuungsaufwand auf der IPS erfordere die Aufmerksamkeit von zwei bis drei Mitarbeitenden pro drei Schichten rund um die Uhr. Durchschnittlich 24,2 Tage liege eine Covid-Patientin oder ein Covid-Patient im Thurgau auf der Intensivstation. «Im Gegensatz dazu ist die durchschnittliche Verweildauer eines Non-Covid-Patienten oder einer Non-Covid-Patientin mit rund fünf Tagen deutlich tiefer.»

Die Auslastung der Intensivstationen liegt im Thurgau durchschnittlich bei 128 Prozent

Derzeit sind im Kanton Thurgau 49 Personen aufgrund eine Corona-Erkrankung in Spitalpflege. Davon benötigen 14 Patienten eine Behandlung auf den Intensivstationen in den beiden Kantonsspitälern in Münsterlingen und Frauenfeld. Dort werden insgesamt 21 zertifizierte Betten betrieben. Hinzu kommen 6 IPS-Betten im Herz-Neuro-Zentrum Bodensee.

Aufgrund der zahlreichen Coronafälle liegt die durchschnittliche Auslastung der zertifizierten Thurgauer IPS-Plätze seit 2020 gemäss Regierungsrat bei 128 Prozent. Teilweise kurzfristig bereitgestellte Zusatzbetten würden das ermöglichen. Zu Spitzenzeiten der Pandemie wurden gemäss Regierungsrat in den Thurgauer Kantonsspitälern und dem Herz-Neuro-Zentrum gleichzeitig bis zu 55 Intensivbettenplätze betrieben, die Kapazitäten somit verdoppelt. Mit Verweis auf das fehlende Fachpersonal gestalte sich aber eine ständige Erhöhung der Kapazitäten «nahezu als unmöglich».

Anzahl zertifizierter Intensivbetten ist gleich geblieben

«Wir hätten uns gewünscht, dass der Regierungsrat sich nicht auf die Ausrede des Personalmangels stützt, sondern besseres Krisenmanagement ausübt», sagt SVP-Kantonsrätin Aline Indergand. Sie stelle fest, dass die Anzahl zertifizierter Intensivbetten noch immer gleich hoch ist wie zu Beginn der Pandemie.

Dass nun alles aufs mangelnde Personal abgewälzt werde, sei «nicht tragbar». Was müsste anders gemacht werden? Indergand anerkennt, dass im Gesundheitswesen seit Jahren Personalmangel herrscht. Sie findet aber dennoch, dass Personal für gewisse Aufgaben aus anderen Bereichen im Gesundheitsbereich für die Intensivstation eingesetzt werden könnte. «Es ist unverständlich, dass die Regierung der Bevölkerung lieber freiheitsbeschränkende Massnahmen aufbürden möchte, anstatt zusätzliche Betten aufzubauen. Freiheitsbeschränkende Massnahmen sollten das allerletzte Mittel sein in einem freien Land.»

