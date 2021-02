Spital «Wie bei einer Toblerone»: Der Frauenfelder Bettenturm wird in den nächsten Monaten Stück für Stück abgebrochen Corona verzögerte den Abbruch des markanten Bettenhochhauses auf dem Frauenfelder Spitalhügel. Ab März verschwindet das Wahrzeichen der Thurgauer Kantonshauptstadt Stock für Stock. Die Kosten des Projekts Horizont sollten den Kredit von 278 Millionen Franken nicht überschreiten. Sebastian Keller 09.02.2021, 05.30 Uhr

Der alte Bettenturm in Frauenfeld wird zurückgebaut (links). Der Neubau ist bereits in Betrieb. Bild: Andrea Stalder

Sein 50-Jähriges wird er nicht mehr erleben. Bauarbeiter bringen den 1974 bezogenen Bettenturm des Kantonsspitals Frauenfeld in den nächsten Monaten zum Verschwinden.

An diesem Februarmorgen steht er aber noch in seiner vollen Grösse auf dem Frauenfelder Spitalhügel. Zwölf Stockwerke ragen in den blauen Winterhimmel. Der Turm ist eingerüstet und mit blauem Netz eingehüllt, als wäre ein Christo-Jünger am Werk gewesen. Fensterrahmen sind noch zu erkennen. Ein roter Kran überragt den Turm.

Marc Kohler, Geschäftsführer der Spital Thurgau AG. Bild: Andrea Stalder

Eigentlich wäre er schon heute Geschichte. Doch Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Als die erste Pandemiewelle auf die Schweiz zurollte, rüstete der Thurgau im Lichte von Bergamo auf. Der Kanton drückte beim Abbruch des Turms auf die Stopptaste. Mit rund 200 Betten wurde eine Art Notspital hochgefahren. Marc Kohler, Geschäftsführer der Spital Thurgau AG, sagt:

«Gebraucht haben wir den Bettenturm aber nicht. Zum Glück.»

Im höchsten Spitalgebäude wären keine Coronapatienten gepflegt worden. «Dafür hatten wir ja den Neubau», sagt Kohler. In der bisherigen Pandemie habe sich gezeigt, dass es vor allem auf einer Station knapp wird: der Intensivstation.

Gang und Liftbereich im alten Bettenturm. Bild: PD

Die ungenutzte Zwischennutzung verzögerte den Abbruch des Turms «um drei bis sechs Monate», wie Kohler sagt. Seit Sommer höhlten Mitarbeiter der Frauenfelder Geiges AG das Innere aus. Kabel, Wände, Teppiche, ja gar Lifte: Alles haben sie aus dem Turm operiert und wenn immer möglich der Wiederverwertung zugeführt.

Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Von März bis August 2021 werden die äusserlich sichtbaren Elemente zurückgebaut. Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld, erklärt:

«Wie eine Toblerone.»

Zuerst jeweils der Boden, dann die Fassade. «Die Fassade wird Stück für Stück herausgefräst.» Der Betonboden wird «abgeknabbert». Um die Staubbildung zu bekämpfen, kommen Schneekanonen zum Einsatz. «Allerdings ohne gefrorenes Wasser.»

Der ausgeräumte Vortragssaal auf der Etage P. Bild: PD

«Das sind anspruchsvolle Arbeiten», sagt Kohler. «Wir sind froh, wenn der Turm weg ist.» Anspruchsvoll ist es auch, weil sie im laufenden Betrieb stattfinden. Ein Spital kann nicht mehrere Monate pausieren. Zudem bleiben die Sockelgeschosse bestehen. In diesen ist der Eingangsbereich zum Spital sowie das Restaurant und die Spitalapotheke. Nach dem Umbau finden sich darüber ein Konferenzraum und eine Aula.

Der alte Bettenturm kurz vor dem Rückbau.

Für die Phase des Rückbaus wird die vierte Etage, die das unterste Geschoss des alten Bettenturmes bildet, zu einer wasserdichten Wanne verschlossen, erklärt Vetterli. Diese fängt den Regen und das Wasser aus der Schneekanone auf und leitete die Flüssigkeit ab.

Mit dem Abbruch des Bettenturms findet eine der grössten Baustellen im Thurgau nach über fünf Jahren reine Bauzeit ihr Ende. «Bis im Frühling 2022 sollte das ambulante Operationszentrum fertiggestellt sein», sagt Norbert Vetterli. Dieses bildet den Schlusspunkt des Projektes Horizont.

Mit dem Neubau sind die Verantwortlichen zufrieden. Andrea Stalder

Der bereits vor einem Jahr fertiggestellte Neubau mit 164 Zimmern erfüllt die Erwartungen der Geschäftsleitung. «Wir sind extrem zufrieden, wie es funktioniert», sagt Kohler. Die Rückmeldungen der Patienten: «Allesamt positiv!» Die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patienten zahle sich aus. Betreffend Einrichtung und Energieeffizienz handle es sich um den «State of the Art».

Ein Spitalzimmer im Neubau. Bild: Andrea Stalder

Stolz ist man auf dem Spitalhügel, dass die Kosten nicht aus dem Runder laufen: Der Kredit von 278 Millionen Franken wird voraussichtlich unterschritten. «Wir sollten 25 bis 27 Millionen Franken drunter sein», sagt der Geschäftsführer. «Trotz Corona.»

Coronavirus: Impfung ist ein Lichtblick

Ist die Spital Thurgau AG auf eine dritte Welle vorbereitet? «Wir müssen gewappnet sein», sagt Geschäftsführer Marc Kohler. Der Frauenfelder Spitaldirektor Norbert Vetterli ergänzt: «Entscheidend ist, wie sich die Mutationen entwickeln.» Bis Montag wurden im Thurgau bei 90 Fällen mutierte Virusvarianten - dazu zählen etwa die britischen oder südafrikanischen Varianten - nachgewiesen. Dies gibt der Kanton auf Anfrage bekannt. Die Mutationen gelten als ansteckender.

«Das Gesundheitspersonal ist seit bald zwölf Monaten einer enormen Belastung ausgesetzt», sagt Vetterli. Kohler spricht von einer Parforceleistung. Mehrere Wochen seien 100 oder mehr Betten in Frauenfeld und Münsterlingen mit Covid-19-Patienten belegt gewesen. «Dazu bis zu 24 auf der Intensivstation», sagt Kohler. «Diese brauchen rund dreimal mehr Betreuung und Pflege als andere Intensivpatienten.» Das Personal sei auch psychisch stark gefordert. Verschärfend sei hinzugekommen, dass bis zu 60 Mitarbeitende wegen eigener Coronainfektion ausgefallen seien.

Laut Vetterli sei man auf dem Weg, den Umgang mit Covid-19-Patienten in den Spitalalltag zu integrieren. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang: Rotationsprinzip. Dieses besagt, dass nicht immer dieselben Mitarbeitenden für die Covid-Patienten zuständig sind.

Ein Lichtblick für das Gesundheitsunternehmen ist die Impfkampagne. Kohler sagt: «Wir hoffen, dass die Fallzahlen nachhaltig sinken.» Rund 50 Prozent der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensiv-, Notfall- und Covid-19-Isolierstationen seien bereits geimpft.