Sperrstunde in Konstanz: Kein Bier, Wein und Schnaps mehr in der Nacht

Schweizer Corona-Skeptiker treten an zweiter Konstanzer «Querdenker»-Demo auf ++ Zug durch die Innenstadt abgesagt ++ Massive Polizeipräsenz

Am Tag zwei der Corona-Skeptiker-Kundgebungen versammeln sich erneut zahlreiche Menschen in Klein-Venedig in Konstanz. An einer Podiumsdiskussion sind sich die Gesprächsteilnehmer einig: Die Massnahmen gegen die Pandemie seien völlig überzogen. Am Nachmittag kommt es zu einzelnen Aggressionen, dann beruhigt sich die Lage wieder.