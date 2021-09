In Frauenfeld wird ein TKB-Fitnesspark gebaut

Gesundheit Sport zum Geburtstag: Spatenstich zum TKB-Fitnesspark in Frauenfeld Zum 150-jährigen Bestehen der TKB Frauenfeld erfolgte der Baustart zu einen Fitnesspark. Der «Fit21» ist in die kleine Allmend integriert. Die Übungen eignen sich für jeden und können von Informationstafeln abgeschaut oder via App eingesehen werden. 22.09.2021, 16.15 Uhr

Beim Spatenstich zum Fitnesspark in Frauenfeld, von links: Heinz Uhlmann, Leiter der TKB Frauenfeld, Jasmin Wagner, Projektleiterin TKB-Jubiläum, Fabrizio Hugentobler, Stadtrat Frauenfelds und Vorsteher des Departements für Werke, Freizeitanlagen und Sport sowie Roman Brülisauer, Amtsleiter Freizeitanlagen und Sport der Stadt Frauenfeld. Bild: PD

Zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum realisiert die TKB in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark. Die Anlagen in Weinfelden, Kreuzlingen und Sirnach sind bereits in Betrieb, nun ist der Baustart in Frauenfeld erfolgt. Der hiesige «Fit 21» ist in die Sportanlage Kleine Allmend integriert. Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt: