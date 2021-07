Spatenstich für TKB-Fitnesspark in Sirnach

Spatenstich Das Geburtstagsgeschenk der TKB wird konkret: In Sirnach ist der Baustart für einen Freiluftfitnesspark erfolgt Die Thurgauer Kantonalbank realisiert zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark. Der Spatenstich für denjenigen im Hinterthurgau ist nun in Sirnach erfolgt. 13.07.2021, 11.35 Uhr

Spatenstich auf dem Sportplatz Grünau: Daniel Räss, Leiter Bereich Liegenschaften & Hochbauten der Gemeinde Sirnach, Gemeindepräsident Kurt Baumann, Jasmin Wagner, Projektleiterin 150 Jahre TKB, und Renato Gervasi, Leiter der TKB Sirnach. Bild: PD

Anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums realisiert die Thurgauer Kantonalbank (TKB) in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark mit der Bezeichnung «Fit 21». Der erste Park in Weinfelden wurde im März eröffnet, und kürzlich ist der Spatenstich zum Fitnesspark in Sirnach erfolgt. Schreiten die Bau- und Installationsarbeiten planmässig voran, wird der «Fit 21» im September eröffnet.