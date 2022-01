Spätfolgen «Sorgenkind mit massiven Mehrkosten»: Wegen Selbstunfall zerstörte Trafostation in Dettighofen bei Pfyn sorgt für Unmut Auch Monate nach einem Selbstunfall nach Gewittern mit Starkregen funktioniert die Trafostation Schweikhof oberhalb von Dettighofen nur dank einem Provisorium. Grund dafür ist eine spezielle Konstellation, wie der zuständige Pfyner Gemeinderat Hansueli Ott erzählt. Umgeben ist die Parzelle von der Gemeinde Herdern, die involviert ist. Samuel Koch 18.01.2022, 04.20 Uhr

Wegen Gewitter mit Starkregen: überflutete Steckbornerstrasse zwischen Hörhausen und Dettighofen. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau (23. Juni 2021)

Gewitter mit heftigen Regenfällen sind schuld. Das führte in der Nacht auf den 24. Juni dazu, dass nicht nur rund 200 Schadenmeldungen bei der Polizei eingegangen sind. Zwischen Hörhausen und Dettighofen wurde so viel Erdreich auf die Steckbornerstrasse gespült, dass eine Autofahrerin laut damaliger Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau auf der verschmutzten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Strasse abkam und in eine Trafostation prallte. In der Mitteilung schrieb die Polizei von einem Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Aufprall des Fahrzeuges in die Trafostation Schweikhof. Bild: PD (23. Juni 2021)

Der Schaden ist allerdings um einiges höher. Und er ist immer noch nicht behoben, wie Hansueli Ott sagt. «Wir reden hier von massiven Mehrkosten», meint der für die Pfyner Werke verantwortliche Gemeinderat. Nebst dem Totalschaden am Auto wurde auch die Trafostation Schweikhof oberhalb von Dettighofen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie komplett ersetzt werden muss. «Es ging alles kaputt», sagt Ott und bezeichnet sein pendentes Geschäft nach wie vor als Sorgenkind. Er spricht von einer speziellen Konstellation und sagt:

Hansueli Ott, Gemeinderat Pfyn. Bild: Samuel Koch

«Das Bewilligungsverfahren gestaltet sich leider umständlicher und langwieriger als erwartet.»

Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Ott erzählt. Zum einen liegt das historische Trafohäuschen mit Holzdachkonstrukt und Ziegeln zwar auf dem Gebiet der Gemeinde Pfyn, ist allerdings komplett von Herdern umzingelt. Pfyns Nachbargemeinde muss schliesslich auch die Baubewilligung für den Bau in der Enklave erteilen. Zum anderen steht die Trafostation ausserhalb der Bauzone, weshalb es für den geplanten Ersatzbau eine Bestandsgarantie einerseits des Kantons und andererseits vom Eidgenössisches Starkstrominspektorat (Esti) benötigt. «Wir haben bisher leider bis auf eine mündliche Zusage noch keine Bestätigung, dass wir den Ersatzbau realisieren können», sagt Ott.

Anhaltende Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung

Weitere Sorgenfalten bereiten Ott die Kosten. Das neue Trafohäuschen, das weiterhin drei Weiler oberhalb von Dettighofen mit Strom versorgen soll, kostet knapp 144'000 Franken. Die Haftpflichtversicherung der Lenkerin wolle jedoch lediglich den Zeitwert übernehmen. Ott sagt:

«Wie hoch der ist, wissen wir noch nicht und ist noch Gegenstand von Verhandlungen.»

Den Auftrag für einen neuen Trafo hat der Gemeinderat mit dem Budget 2022 mit Kosten von rund 87'500 Franken jedenfalls schon bewilligt bekommen und deshalb bereits vergeben. Noch stehen neben dem zerstörten und seither leeren Trafohäuschen aber immer noch ein Provisorium, das seit vergangenem Juni Strom verteilt, sowie rot-weisse Bauabschrankungen. Durch die zeitraubenden Umtriebe steigen die Kosten für die Gemeinde Pfyn weiter an, meint Ott. Ausserdem koste das Provisorium Monat für Monat Miete, welche die Gemeinde tragen müsse.

Innenansicht des Schadens in der Trafostation Schweikhof. Bild: PD (24. Juni 2021)

Deshalb hoffen Hansueli Ott und der Gemeinderat von Pfyn, dass zeitnah die Bewilligung seitens Esti und Kanton vorliegt und der Ersatzbau mit identischer Ausstattung an demselben Ort in Angriff genommen werden kann. «Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sich der Kanton beim Esti eine Fristverlängerung bis Mitte Februar ausbedungen hat», meint Ott. Was die Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung ergeben, kann er indes überhaupt nicht abschätzen.

Geht alles nach Plan, kann Ott in den nächsten Tagen und Wochen das Trafohäuschen neu ausstatten lassen. «Wir hoffen, es steht bis Ostern», sagt er. Dann würden das Provisorium und die Bauabschrankungen an der Strasse verschwinden. Und dann hätten die Folgen aus der Sommernacht mit Gewittern mit Starkregen des vergangenen Jahres ein Ende.

Baustelle an der Steckbornerstrasse mit Provisorium (links) und Trafostation Schweikhof, die derzeit nicht in Betrieb steht. Bild: PD