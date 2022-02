Frauenfelder Familienzentrum Sunnestrahl löst sich auf

Sozialkaritativ Weil Freiwillige fehlen: Familienzentrum Sunnestrahl in Frauenfeld ist wohl nur noch bis Sommer 2022 in Betrieb Der Entscheid der Mitgliederversammlung steht noch aus. Doch aller Voraussicht nach schliesst das als Verein organisierte Familienzentrum in der Frauenfelder Altstadt seine Tore auf Ende des laufenden Schuljahres für immer. Es fehlen Freiwillige für den Betrieb und neue Vorstandsmitglieder. Die Stadt hat die Organisation unterstützt und bedauert die Schliessung. Viola Stäheli 10.02.2022, 16.50 Uhr

Vereinspräsidentin Jeannine Singenberger spielt mit ihren Kindern im Familienzentrum Memory. Bild: Viola Stäheli

Das Meitli und sein grosser Bruder versuchen sich aufs Memory-Spiel mit dem Mami zu konzentrieren. So recht gelingen will es ihnen aber nicht – denn bald ist im Familienzentrum Sunnestrahl Zeit für den Zvieri, das Spielen hat hungrig gemacht. «Einige Spielsachen sind bereits verteilt», sagt Jeannine Singenberger. Sie ist die Mutter der beiden Kleinen und Präsidentin des Vereins Familienzentrum Frauenfeld. Sie sagt:

«Unser Familienzentrum Sunnestrahl wird voraussichtlich diesen Sommer nach 20 Jahren schliessen.»

Denn um den formellen Beschluss der Vereinsauflösung geht es erst an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 21. Februar.

An drei Vormittagen pro Woche offen

Das Familienzentrum in Frauenfelds Altstadt hatte bis anhin an drei Vormittagen pro Woche geöffnet und lud Mütter, Väter sowie andere Betreuungspersonen zusammen mit ihren Babys und (Klein-)Kindern für einen ungezwungenen Austausch ein. Während die Kinder die Spielmöglichkeiten nutzen konnten, hatten die Erwachsenen die Möglichkeit bei einem Kaffee Erfahrungen auszutauschen. Dazu gab es dreimal im Monat Kursangebote wie Rhythmik, Basteln, Malen, Geschichtenerzählen oder Babymassage sowie saisonale Aktivitäten wie einen Laternenumzug oder das Backen von Grittibänzen.

Seit 2002 an verschiedenen Standorten daheim Im Sommer 2001 formierte sich eine Gruppe aus Frauenfelder Müttern und Vätern, die einen Treffpunkt für Gleichgesinnte, eben Mütter, Väter und andere Betreuungspersonen mit Kleinkindern, schaffen wollte. Die Gründungsversammlung des Vereins Familienzentrum Sunnestrahl fand im März des darauffolgenden Jahres statt. Im Mai 2002 feierte das Familienzentrum im katholischen Pfarreizentrum Klösterli Eröffnung. Aufgrund der grossen Nachfrage erfolgte 2003 der Umzug ins Saponehaus auf dem Areal des Alterszentrums Park. Und im Sommer 2008 zieht das Familienzentrum in die Altstadt an die Zürcherstrasse 177. (ma) www.familienzentrum-frauenfeld.ch

Die meisten Angebote waren unentgeltlich, allerdings ist das aktuelle Familienzentrum als Verein organisiert. Jede und jeder, der die Angebote nutzen wollte, musste Vereinsmitglied werden und einen Jahresbeitrag von 50 Franken bezahlen. Singenberger sagt:

«Diese Form ist veraltet. Es wäre sinnvoller, die Angebote kostenpflichtig zu machen statt eine Vereinsmitgliedschaft zu verlangen.»

Organisationsform des Vereins hat in diesem Fall keine Zukunft

Die Praktikabilität der Organisationsform als Verein hatte auch die Stadt Frauenfeld, welche das Familienzentrum finanziell unterstützte, angezweifelt. «Es wurden einige Punkte an der aktuellen Form des Familienzentrums kritisiert», sagt Singenberger. Diese Kritik und die Problematik, dass Freiwillige fehlen, waren wegweisend für den Entscheid des Vorstands, das Zentrum voraussichtlich im Sommer 2022 zu schliessen.

«Dazu kommt, dass der Vereinsvorstand ausschliesslich aus Müttern besteht, deren Kinder mittlerweile älter sind und die daher gerne ihr Engagement reduzieren wollen. Es lassen sich aber keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger finden.»

Deshalb entschied der Vereinsvorstand, dass man aufhören müsse. «Wir haben daraufhin der Stadt mitgeteilt, dass wir auf ihre finanzielle Unterstützung verzichten und das Familienzentrum so lange weiterführen, bis das verbleibende Geld aufgebraucht ist. Das wird im Sommer der Fall sein», sagt die Vereinspräsidentin. Bald steht nun die Kündigung der Räumlichkeiten des Familienzentrums an.

«Es wäre wirklich sehr zu bedauern, wenn es künftig kein Familienzentrum in Frauenfeld mehr gibt, besonders für Familien mit Babys und kleinen Kindern», sagt Singenberger. Ihr schwebt die Idee einer Ausweitung des Familienzentrums vor. «Ideal wäre ein Familienzentrum, in dem etwa die Stillberatung, die Mütter- und Väterberatung und auch eine Krabbelgruppe sowie weitere Angebote der Frühförderung unter einem Dach vereint wären.» Die Nachfrage sei auf jeden Fall vorhanden.

Stadt will Angebot in irgendeiner Form weiterführen

Markus Kutter, Amtsleiter Gesellschaft und Integration. Bild: Tobias Garcia

Die Stadt Frauenfeld als Geldgeberin hat auch in Zukunft Interesse an einem Familienzentrum. «Ein solcher Treffpunkt, der allen zur Verfügung steht, ist wichtig für Frauenfeld.» Das sagt Markus Kutter, Amtsleiter Gesellschaft und Integration. Aktuell sei man damit beschäftigt, den Bedarf abzuklären. «Sobald klar ist, was ein Familienzentrum in Frauenfeld erfüllen muss und welche Organisationsform geeignet wäre, damit es möglichst viele nutzen können, werden die nächsten Schritte unternommen», sagt Kutter. Es solle ein Ort für Familien sein und professionell geleitet werden.

«Das Familienzentrum soll den Austausch mit anderen Eltern anregen, es muss aber auch die Möglichkeit bestehen, sich eine professionelle Meinung einzuholen.»

Die Vision der Stadt ist es, verschiedene Angebote unter einem Dach zu vereinen – wie es auch der Vereinspräsidentin Jeannine Singenberger vorschwebt. «Das künftige Familienzentrum soll grösser und professioneller werden», sagt Kutter. Es werde an einer zeitnahen Verwirklichung gearbeitet, eine nahtlose Weiterführung des Familienzentrums im Sommer sei aber nicht möglich.