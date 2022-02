TG-Jugendparlament fordert Medienkompetenz als Sekschulfach

Soziale Medien Thurgauer Nachwuchspolitiker fordern Medienkompetenz als Sekschulfach – aber nicht vor acht Uhr morgens Das Thurgauer Jugendparlament legt Wert auf Sicherheit bei der politischen Kommunikation. Manuela Olgiati 27.02.2022, 17.00 Uhr

Die Jungparlamentarier trafen sich in Weinfelden zur Hauptversammlung. Manuela Olgiati

Medienkompetenz sollte bereits auf Sekundarstufe an der Schule erlernt werden. Darin waren sich die Teilnehmer der Hauptversammlung des Thurgauer Jugendparlaments am Samstagnachmittag einig. Es gehe darum, Fake News richtig einzuordnen. Auch auf Cybersicherheit und -schutz sei zu fokussieren.

Vorstandsmitglied Amar Cespedes wird an einer Veranstaltung der Stiftung Think Tank Thurgau teilnehmen und Voten des Jugendparlaments zur Digitalisierung und Politik einbringen. Auf ihre Intervention ging die Diskussion weiter. «Alles mit Mass», wurde gefordert. «Stets auf die Sicherheit bedacht» sei im Bereich der politischen Kommunikation wichtig, ebenso in der Organisation von Wahlen wie beim E-Voting.

Der Verein Jugendparlament Thurgau bietet engagierten Menschen von 14 bis 30 Jahren eine Plattform, ihre Leidenschaft für die Politik zu entwickeln und sich einzubringen. Zehn Mitglieder nahmen am Samstagnachmittag an der Hauptversammlung im Gasthaus zum Trauben in Weinfelden teil.

Der Vorstand des Jugendparlaments: Jasmin Oswald, Pascale Leuch, Co-Präsident Marco Bortoluzzi, Co-Präsidentin Ellie Hutterli und Amara Cespedes.

Das Jugendparlament ist in den sozialen Medien aktiv. Trotz digitaler Technologie ist den Mitgliedern der persönliche Kontakt wie bisher wichtig.

Zu SVP-lastig, meint der JSVP-Präsident

Co-Präsidentin Ellie Hutter führte mit Co-Präsident Marco Bortoluzzi gemeinsam durch die Versammlung. «Unsere Aufgabe ist die politische Bildung», sagte Bortoluzzi. Derzeit sei das Jugendparlament etwas SVP-lastig, fand Bortoluzzi, der selber Präsident der Jungen SVP Thurgau ist.

Zum Jugendparlament Thurgau zählen Mitglieder der Jungparteien, aber auch junge Leute, die keiner Partei angehören. Co-Präsidentin Ellie Hutter sagte:

«Wir sind offen für alle Interessierten.»

Bortoluzzi hielt Rückschau auf den Jugendpolitiktag 2021, der Bedarf für weiterführende Diskussionen an drei Themen ergab. Einerseits sollte das Pflichtfach Informatikausbildung bereits auf der Oberstufe gelten, sind sich die Jugendparlamentarier einig. Zudem war man der Meinung, dass Schulunterricht nicht vor 8 Uhr beginnen sollte, was in der Leistungsfähigkeit von jungen Menschen begründet sei, sagte Bortoluzzi verständnisvoll.

Zwei neue Mitglieder des Vorstands gewählt

Bei Jugendlichen würden auch Umweltthemen wie erneuerbare Energien Emotionen auslösen. Rückblickend war auch die Podiumsdiskussion mit erfahrenen Politikern ein Erfolg. Diesen wie auch den Jugendpolitiktag wird das Jugendparlament in diesem Jahr weiterführen.

Das Co-Präsidium mit Marco Bortoluzzi und Ellie Hutterli. Manuela Olgiati

Aus dem Vorstand haben Fabian Binzegger und Lucien Leenders ihre Rücktritte eingereicht. In einer geheimen Abstimmung wurden Enrique Castelar, Mitglied der Jungfreisinnigen Thurgau und die 17-jährige Jasmin Oswald von der Jungen SVP Thurgau gewählt. Neu als Rechnungsrevisoren gewählt wurden der Banker Cédric Bieri und der Schreiner Benjamin Jaiser.

Die Versammlung hiess die Rechnung 2021 gut, die bei Einnahmen von 3971 Franken und Ausgaben von 3086 Franken mit einem Gewinn von 885 Franken abschliesst.