Die Stadt Frauenfeld beteiligt sich ebenfalls an einer App der Regio Frauenfeld mit ihren insgesamt 15 Mitgliedergemeinden. Drei Regio-Gemeinden führten im vergangenen Sommer eine User-Befragung durch, wobei die Antworten laut Mitteilung des Frauenfelder Stadtrates überwiegend positiv ausfielen. Deshalb haben nun neun Gemeinden die App definitiv bestellt, um in einer Einführungsphase erste Erkenntnisse zu gewinnen, es sind dies Hüttlingen, Neunforn, Herdern, Stettfurt, Thundorf, Pfyn, Felben-Wellhausen, Gachnang und Müllheim.



Über die App, die in der Stadt Frauenfeld vom Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung verantwortet wird und von Quartier- und übrigen städtischen Vereinen «durchaus gewünscht ist», kann zum Beispiel für ein grösseres Fest der gesamte Helfereinsatz organisiert werden, heisst es weiter. Weitere Bereiche in der Prototyp-App sind unter anderem ein Abfallkalender, ein Dorfplatz, Veranstaltungen, Vereine, Gewerbe, Restaurant & Hotels oder ein Schadensmelder. Nach der Einführungsphase bis 2023, für welche die Stadt von einem wöchentlichen Aufwand von zwei Stunden ausgeht und was über den bewilligten Kredit fürs Projekt Miteinander Frauenfeld gestalten (MFG) finanziert wird, soll ein Bericht zuhanden des Stadtrates erste Erfahrungen inklusive Aufhebungs- oder Weiterführungsempfehlungen aufzeigen. (sko)