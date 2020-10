Interview «Sorry: Jetzt ist nicht die Zeit, ausschweifende Partys zu feiern»: Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin über die aktuelle Coronasituation Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin begründet die getroffenen Corona-Massnahmen und sagt, was ihm derzeit Sorgen bereitet. Er warnt: Wenn man sich jetzt nicht an die Regeln halte, riskiere man einen zweiten Lockdown. Sebastian Keller 16.10.2020, 15.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Martin, Chef des Departements für Finanzen und Soziales. Donato Caspari

72 Neuansteckungen: Kommen die neuen Massnahmen nicht zu spät?

Ich glaube, wir sind rechtzeitig. Wir wollen nicht mit Massnahmen auf Vorrat überschiessen. Wir müssen mit Augenmass Massnahmen beschliessen, die wirken – und allenfalls nachlegen.

Die neuen Massnahmen zielen auf Anlässe ab 30 Personen. Wieso?

Weil wir im Contact-Tracing gesehen haben, dass viele Ansteckungen bei privaten und öffentlichen Anlässen passieren. Stichwort «Chlööpf dii wäg!!!»-Party. Das Problem haben wir, wenn Partygänger in den Familien weitere anstecken. Die Leute denken immer: Wenn mich jemand kennt, kann er mich nicht mit Corona infizieren. Doch im Privaten finden eben sehr viele Ansteckungen statt. Wir wissen von ganzen Familien, die durchseucht sind.

Eine Masken- und Meldepflicht für eine Geburtstagsparty mit 30 Personen. Ist das ein Witz?

Das ist überhaupt kein Witz, das ist eine zielführende Massnahme. Gerade private Anlässe, die in einer kleinen Stube stattfinden, können unserem Contact-Tracing viel Arbeit bescheren. Sorry: Jetzt ist nicht die Zeit, ausschweifende Partys zu feiern. Wenn das die Leute nicht kapieren, sind wir bald in einem zweiten Lockdown.

Ist eine «Chlööpf dii wäg!!!» noch erlaubt?

Rechtlich ja, aber halt mit Masken. Es fragt sich, ob die Leute Lust haben, so noch Party zu machen.

Wird der Staat in den Thurgauer Stuben kontrollieren?

Klar ist, die Eigenverantwortung spielt eine grosse Rolle bei den neuen Massnahmen. Wobei unsere Fachstelle genau hinschauen wird und allenfalls sogar vorbeigeht. Wir wollen die Leute sensibilisieren: Es gilt ernst, wir müssen alles machen, um weitergehende Einschränkungen und Massnahmen zu verhindern, die nächste Generationen mit Schulden belasten.

Urs Martin, SVP-Regierungsrat des Kantons Thurgau. Donato Caspari

Neu muss in Clubs und Bars im Sitzen konsumiert werden. Restaurants wurden nicht erwähnt.

Das gilt selbstverständlich auch in Restaurants. Ich war kürzlich im Tessin und in Norditalien. Dort läuft man mit der Maske in die Beiz, zieht sie erst am Tisch ab. Die Bedienung trägt eine Maske. Wenn man aufs WC geht, zieht man sie an. Alle halten sich dran.

Das tut ja nicht weh. Wieso hat man nicht zu dieser Regel gegriffen?

Es tut tatsächlich nicht weh. Wir haben jetzt die milderen Massnahmen beschlossen, aber wir kommen mit weitergehenden, wenn es nötig ist.

Wann ist das nötig?

Wir beurteilen das laufend.

Es scheint, der Flickenteppich in der Ostschweiz wird nicht kleiner.

Die Massnahmen gehen überall in die gleiche Richtung. Die Ostschweiz ist relativ koordiniert unterwegs.

Der Thurgau ist nicht wie andere Kantone auf der Risikoliste Deutschlands.

Wichtig ist, dass die Ausnahmebestimmungen für einen kleinen Grenzverkehr möglich sind. Also: Keine Quarantäne, wenn man für weniger als 24 Stunden einreist. Für uns ist matchentscheidend, dass Grenzgänger kommen können. Es geht um Mitarbeiter von Spitälern und anderen Unternehmen.

Wollen Sie einen erneuten Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz verhindern?

Das tat mir weh. Ich ging nie hin, weil ich das Bild nicht in meiner Erinnerung wollte. Die epidemiologische Lage in Kreuzlingen und Konstanz ist nicht gross unterschiedlich. Ich plädiere für offene Grenzen, wenn immer möglich. Für den gegenseitigen Austausch, nicht für den Einkaufstourismus.

Regierungsrat Urs Martin anlässlich der Pressekonferenz von Freitagmorgen in Frauenfeld. Donato Caspari

Derzeit sind 13 Coronapatienten im Spital. Werden die Plätze knapp?

Momentan nicht. Weil wir aber davon ausgehen, dass die Massnahmen erst in zwei Wochen wirken, mussten wir jetzt handeln. Spital Thurgau hat beste Konzepte. Aber die Spitäler dürfen nicht mit Patienten überflutet werden.

Den Abbruch des alten Bettenturms in Frauenfeld wurde im Frühling gestoppt, um Kapazitäten im Spitalbereich zu erweitern. Andrea Stalder

Den Bettenturm als Ausweichvariante gibt es nicht mehr. Haben Sie andere Ideen?

Der Bettenturm hat man im Frühling aufrechterhalten mit den Bildern von Bergamo im Hinterkopf. Man weiss aber heute, dass Betten alleine nichts bringen. Relevant sind – neben dem Personal – Beatmungsplätze. Diese haben wir aufgestockt.

Auf wie viele?

Es kommt darauf an, was man alles dazu zählt. Wenn wir alles mobilisieren, sind es um die 50.

Was macht Ihnen persönlich am meisten Sorgen?

Am meisten Sorgen bereitet mir die Sorglosigkeit gewisser Kreise. Das sind Junge, die sagen, Corona ginge sie nichts an. Es stürben ja die Alten. Dann Leute, die das Virus negieren und Mitarbeiter des Kantons diskreditieren, weil wir die Krise zu meistern versuchen.