Video «Sonst gibt es mehr und mehr Notenanalphabeten»: Ping-Pong-Spiel des Thurgauer Musiklehrers Andreas Knoblich soll Notenlesen vereinfachen Mit einer neuen Methode will Musiklehrer Andreas Knoblich verhindern, dass die Welt das Notenlesen verlernt. Er stellt seine Erfindung beim Unterricht an der Kantonsschule Frauenfeld vor. Samuel Koch 17.06.2020, 18.26 Uhr

Andreas Knoblich und Matilde Simão spielen «The Sound of Spring» nach dem Ping-Pong-Prinzip. Bild: Donato Caspari

Für ihn ist die Situation dramatisch. «Die Notenkenntnisse gehen heutzutage gegen Null.» Das sagt Andreas Knoblich, der seit Jahren unter anderem an der Kantonsschule Frauenfeld Musik unterrichtet. Der Musiklehrer hat sich nicht nur als Komponist des Olympia-Songs von Rio 2016 «The Fire’s Burning Again» einen Namen gemacht, sondern auch als Miterfinder eines eigenen Lehrmittels, das im renommierten deutschen Heinrichshofen-Verlag erschienen ist.

Knoblich verfolgt damit nichts weniger, als der aussterbenden Fähigkeit des Notenlesens entgegenzuwirken.

«Die Idee ist aus lauter Frust entstanden», sagt er. Denn das Internetzeitalter bringe nicht nur Gutes. «Viel zu häufig wird heutzutage nach Tabulaturen aus dem Internet gespielt», moniert Knoblich. So wiederum gehen nicht nur Fähigkeiten des klassischen Notenlesens verloren. Er meint:

Andreas Knoblich, Musiklehrer und Komponist. Bild: PD

«Es stirbt sukzessive eine ganze Kultur aus.»

Bei vielen seiner Weggefährten verstaubt die Spielliteratur mit normaler Notation mehr und mehr in den Regalen. Deshalb setzt er einen Gegentrend.

Abwechselnd präparierte und unpräparierte Notation

Knoblichs Hoffnung auf Besserung heisst Ping Pong, hat aber mit Sport wenig zu tun. «Das Konzept ist ein wahrer Erfolg», sagt er und stimmt im Unterricht im Kanti-Neubau an der Seite von Fachmittelschülerin Matilde Simão seine Gitarre an. Zum Lied namens «The Sound Of Spring» – Der Klang des Frühlings – spielen Lehrer und Schülerin abwechselnd. Er die unpräparierten, reinen Noten, sie die mit Buchstaben versehenen Noten. Er sagt:

«Das funktioniert spielerisch und macht deshalb auch Spass.»

Simão, die seit zwei Jahren Saiten zupft und Musikunterricht als Ergänzungsfach besucht, pflichtet ihm bei. Der grosse Vorteil: Das Gegenüber geht gedanklich auch die anderen Noten mit. Dann wird getauscht. «Allein die unregelmässige Anordnung der zu spielenden Noten zwingt die Schüler in die absolute Konzentration», sagt Knoblich. Das wiederum wirkt motivierend. Und Varietät fördere das Denken. Selbst übungsfaulen Schülern komme die Ping-Pong-Methode entgegen, da sie das Spiel zu Hause mit einer Audio-App üben können.

Blick ins Lehrmittel Ping Pong Gitarrenschule von Miterfinder Andreas Knoblich. Bild: Donato Caspari

In einem zweiten Schritt ping-pönglen die beiden Gitarristen auf höherem Niveau. Sie spielt alle Noten, ob präpariert oder unpräpariert. Er stimmt die Leersaiten an. Nach einem Tausch folgt eine weitere Steigerung mit abwechselnd gespielten Akkorden. Und so weiter. Macht die Schülerin grosse Fortschritte, wechselt das Spiel mal taktweise. Knoblich glaubt:

«Wer dranbleibt, kann mit dieser Methode innert eines halben Jahres schon ganz gut Notenlesen lernen.»

Nebst Lehren und Komponieren greift er häufig auch selbst zur Gitarre und frönt seiner Passion. «Nur ein Teil davon wäre mir zu langweilig, zu eintönig», sagt er und lacht.

Vorteil von virtuellen Lektionen in Coronakrise

Zwar unterrichtet Knoblich seine Musikschüler liebend gerne von Angesicht zu Angesicht, wie mit Matilde Simão. Aber seine Methode eignet sich ebenso zum Fernunterricht von seinem Zuhause in Kreuzlingen aus, das habe gerade die Coronapandemie bewiesen. Knoblich unterrichtet Schüler via Onlinekanäle, um Musikschulpendler zu entlasten oder ausgefallene Stunden zu kompensieren. Er sagt:

«Ich gebe Schülern aus Deutschland, Kanada oder den USA Gitarrenunterricht.»

Selbst in Distanzen von tausenden Kilometern funktioniere das über neueste Applikationen spielerisch, ohne dass geringe Latenzen eine Rolle spielten. Und auch bei Musikschülern anderer Instrumente schwört Knoblich auf die Ping-Pong-Methode.«Das funktioniert auch bei Geigern oder Pianisten», sagt er. Es gehe darum, Musikschüler begeisternd auf den richtigen Pfad zu bringen. Und Knoblichs Pfad sieht vor, trotz fortschreitender Digitalisierung wieder das Notenlesen in den Fokus zu rücken. Andernfalls sieht er schwarz: «Sonst gibt es mehr und mehr Notenanalphabeten.»