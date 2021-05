Sonderausstellung Der Mann, der gar nie hier war: Die Geburt der Napoleon-Legende auf dem Thurgauer Schloss Arenenberg Mit einer Sonderausstellung gedenkt das Napoleonmuseum Arenenberg dem 200. Todestag Bonapartes. Ein Kernstück der Ausstellung ist die «crypte» mit einem gläsernen Sarkophag mit einem Feldbett Napoleons. Hans Suter 10.05.2021, 19.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zeiger der Tischuhr stehen still bei 17.49 Uhr: Es ist der Todeszeitpunkt des am 5. Mai 1821 auf der Insel St.Helena verstorbenen ehemaligen französischen Kaisers Napoleon I. Das ausgestellte Feldbett ist exakt gleicher Bauart wie das Todesbett. Bild: Kevin Roth

Es geschah am Samstag, 5. Mai 1821, um 17.49 Uhr: Napoleon Bonaparte haucht im Longwood House auf St.Helena sein Leben aus. Der gebürtige Korse war ein militärisches Talent, brachte es bis zum General und war als französischer Kaiser während etwa zehn Jahren der mächtigste Mann Europas. Dennoch starb er vereinsamt und gebrochen im Exil – auf einer Vulkaninsel mitten im Atlantik, die eine neunwöchige Schiffsreise von England entfernt war und auf dem Globus auf einer Linie zwischen Angola und Brasilien liegt. Die Insel ist bis heute britisch, war aber nie Teil der EU.

Die Köpfe der neuen Ausstellung: von links Museumsdirektor Dominik Gügel, seine Stellvertreterin Christina Egli und die Arboner Szenografin Eliane Huber. Bild: Kevin Roth

Als die Kunde vom Tod Bonapartes nach rund zwei Monaten in Europa eintraf, wurde es auf Schloss Arenenberg am Untersee hektisch. Denn die Hoffnungen der Bonapartes fokussierten sich nun auf Königin Hortense, die hier im Exil lebende Stieftochter und Schwägerin. Der Grund: Ihre Söhne galten als die einzig realistischen Nachfolger des Kaisers.

Das «falsche» Todesbett und eine Kopie der Kopie

Mit der Sonderausstellung «1821 Napoleons Ende: St.Helena, Arenenberg und die Geburt einer Legende» geht das Napoleonmuseum aus Anlass des weltweit begangenen Année Napoléon 2021 der Frage nach, wie Napoleon selbst und dessen Nachfahren seine Lebensgeschichte bewusst zur Legende geformt haben. Dies insbesondere in seinen letzten Jahren auf St.Helena und dann vor allem durch Hortense de Beauharnais in ihrem Exil auf dem Thurgauer Arenenberg. Museumsdirektor Dominik Gügel erklärt zur Ausstellungseröffnung vor den Medien:

«Diese Legende sollte ihn lange, in vielen Teilen sogar bis heute, überleben und den Weg für seinen Nachfolger ebnen: Den zum Todeszeitpunkt gerade einmal 13-jährigen Sohn von Hortense – Louis Napoléon.»

Dieses Stück Stein wurde aus dem Grabstein Napoleons gebrochen. Bild: PD

Hauptattraktion der Ausstellung ist die sogenannte «crypte» (Krypta). In diesem Raum im Prinzenflügel nimmt eine Art gläserner Sarkophag die Ausstellungsstücke rund um den Tod und die Legende Napoleons auf. Einer der Höhepunkte: Eines von zwei Feldbetten, die Bonaparte mit auf St.Helena nahm und auf einem der beiden er verstorben ist. Im Sarkophag befinden sich zudem verschiedene Gegenstände, die damals wie Reliquien verehrt und vor allem gehandelt wurden: abgeschnittene Haare, eine Wasserflasche, Holzstücke aus dem Todeszimmer, eine der wenigen bronzenen Gesichtsabdrücke des toten Napoleons oder originale Handzeichnungen von chinesischen Angestellten.

Medaillons mit Haaren Napoleons. Bild: PD

In der Ausstellung im Schoss selber wird der Besucher schnell merken, dass Napoleon gar nie am Bodensee war. Trotzdem übte er entscheidenden Einfluss auf die politische Entwicklung auf. Auch das wird in der von der Arboner Szenografin Eliane Huber schön visualisiert.

Ein Fragment der originalen Tapete des Sterbezimmers auf St. Helena Bild: PD

Eine weitere Besonderheit ist die Inszenierung des Napoleongrabs. In Anlehnung an das Originalgrab auf St.Helena liess Hortense um 1821/22 zusammen mit dem Napoleon-Vertrauten Gaspard Gourgaud im westlichen Schlosspark eine Weide, genannt «Saule de Sainte-Hélène», pflanzen. Vieles deutet darauf hin, dass unter der Arenenberger Weide ausserdem eine Grabanlage aus Stein existierte.

Zur Sonderausstellung visualisiert daher eine Installation die Grabkopie. Dazu wurde eine graue, mit grossem «N» beschriftete Grabplatte aus Rorschacher Sandstein gesetzt und in unmittelbarer Nähe eine Babylonische Weide gepflanzt. Die archäologische Suche nach der im Erdreich verborgenen Original-Kopie der Grabplatte erfolgt 2023, wenn der Rebberg neu bestockt wird. Rebwart und Kellermeister Peter Mössner hat als Hommage an das Napoleon-Jubiläum eine rote Cuvée komponiert, die er in Barriques aus Schweizer Eiche ausgebaut hat.

Die neue Arenenberger Cuvée «Tombeau de Napoléon 1821». Im Hintergrund die Grabplatte. Bild: Kevin Roth

Die Ausstellung «1821 Napoleons Ende: St.Helena, Arenenberg und die Geburt einer Legende» ist bis 24.Oktober zu sehen. www.arenenberg.ch