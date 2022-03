Ukrainische Waisenkinder finden Zuflucht im Kloster Fischingen

Solidarität «Ihre Ankunft hat viel bewegt»: 13 ukrainische Waisenkinder und drei Ordensschwestern finden Zuflucht im Kloster Fischingen In der Nacht auf Samstag, 19. März, ist eine 16-köpfige Flüchtlingsgruppe in Fischingen angekommen. Es handelt sich um ukrainische Waisenkinder und drei Ordensschwestern. Klosterdirektor Walter Hugentobler und seine Kollegen erzählen, wie es dazu kam – und was sich seither im Kloster getan hat. Miguel Lo Bartolo 23.03.2022, 20.08 Uhr

Das Kloster Fischingen öffnet seine Türen bereitwillig für Waisenkinder aus der Ukraine. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich sollten sie am vergangenen Mittwoch im Kloster Fischingen eintreffen. Diverse Faktoren verzögerten ihre Reise. Und so kamen sie erst in der Nacht auf Samstag an. Dafür unbeschadet und als ganze Gruppe. Fast jedenfalls. Die Rede ist von 13 ukrainischen Waisenkindern, die in Begleitung dreier Ordensschwestern im Hinterthurgauer Kloster Zuflucht gefunden haben. Sie wurden, wie so viele Ukrainerinnen und Ukrainer, gen Westen getrieben. Die Gruppe reiste über Polen in die Schweiz ein, wo sie herzlichst empfangen wurde.

Die 13 Buben und Mädchen im Alter von vier bis 18 Jahren sind aus ihrem geografischen, nicht aber aus ihrem familiären Umfeld gerissen worden. Und so ist es wohl auch zu erklären, dass in den Gesichtern der meisten weder Angst noch Verzweiflung zu lesen ist. Und dass vor allem den Jüngeren unter ihnen trotz allem nach Spiel und Spass zumute ist.

Pater Gregor Brazerol, Prior der Benediktinergemeinschaft im Kloster Fischingen. Bild: PD

«Sie bereichern das Kloster seit Samstagvormittag mit ihrem fröhlichen Gemüt.»

Das sagt Pater Gregor Brazerol. Er ist Prior der Benediktinergemeinschaft, die im Kloster Fischingen ansässig ist. Die Flüchtlingsgruppe habe überdies die verschiedenen Gruppen im Kloster näher zusammengebracht. «Ihre Ankunft hat viel bewegt bei uns. Wir hatten plötzlich ein gemeinsames Projekt.» Das schätzen alle Beteiligten.

13 Buben und Mädchen sind in Begleitung dreier Schwestern aus der Ukraine angereist. Sie kommen bis auf weiteres im Kloster Fischingen unter. Bilder: Ralph Ribi Tischfussball, Billard, Lego-Klötze: Die Beschäftigungsmöglichkeiten in den Gemeinschaftsräumen des Klosters sind nicht zu knapp. Auch Grünfläche gibt es rund ums Kloster zur Genüge. Hier können sich die Kinder austoben... ...oder einfach das frühlingshafte Wetter geniessen. Die Ordensschwestern posieren mit den Waisenkindern für ein Gruppenfoto. Zum Zvieri gibt's Kuchen und Sirup.

Kloster ist prädestiniert für diese Aufgabe

Dass es die Flüchtlingsgruppe ausgerechnet in den tiefsten Hinterthurgau verschlagen hat, ist das Werk des Initianten Patrick Zurbriggen aus Sirnach. Er hat persönliche Kontakte, die in engem Austausch mit der katholischen Ordensgemeinschaft «Dienerinnen des Herrn und der Jungfrau von Matará» in der Ukraine stehen. Zuallererst setzte er Pater Gregor Brazerol über die Lage vor Ort in Kenntnis. «Ich habe ihn am 3. März angerufen», erinnert sich Zurbriggen, «und ihm gesagt, dass dringender Handlungsbedarf besteht.»

Der Prior informierte tags darauf den Klosterdirektor, Walter Hugentobler. Sie besprachen die Möglichkeit einer Unterbringung von einigen Kindern und Schwestern in den Räumlichkeiten des Klosters. «Die Benediktiner können solche Entscheidungen nicht alleine treffen. Wir sind hier auch nur eingemietet», sagt Brazerol. Hugentobler leitete also eine Krisensitzung in die Wege. Mit dabei war auch der Gesamtleiter der Förderschule Kloster Fischingen, Christian Weigand. «Es gab keine zwei Meinungen», sagt Hugentobler.

Walter Hugentobler, Direktor Kloster Fischingen. Bild: Reto Martin

«Uns allen war klar, dass wir als Kloster dazu prädestiniert sind, diese Aufgabe zu stemmen.»

Schnell ging es darum, alle notwendigen Abklärungen zu treffen, den Kanton und die Gemeinde zu informieren und Unterkünfte bereitzustellen.

Patrick Zurbriggen war derweil damit beschäftigt, die Reisepässe der Waisenkinder zu beschaffen, wo sie noch nicht zuhanden waren. Die Ordensgemeinschaft hat nämlich in der Ukraine nebst Vollwaisen auch Halbwaisen beherbergt. Deren Dokumente mussten teilweise noch bei den verbliebenen Elternteilen eingefordert werden. Die Väter und Mütter ausfindig zu machen und die Pässe zu beschaffen, habe viel Zeit in Anspruch genommen. «Ich habe zigmal hin- und hertelefoniert», sagt Zurbriggen.

«Wir wollten die Gruppe keinesfalls trennen.»

Ein Mädchen musste mangels Reisedokument und aufgrund des Zeitdrucks schliesslich doch zurückgelassen werden. Sie befindet sich in der Obhut mehrerer Ordensschwestern, die ebenfalls in der Ukraine geblieben sind.

Unterricht in der klostereigenen Förderschule

Walter Hugentobler hatte am 9. März alle Mitarbeiter über die Aufnahme der Waisenkinder und deren Betreuerinnen informiert. Was ihn und seine Kollegen besonders beeindruckt hat, war «das überwältigende Engagement aus jeder Sparte des Klosters». Die Förderschule habe innert kürzester Zeit Räume freigemacht, Hinweisschilder auf Ukrainisch beschriftet, die Zimmer im einstigen Internatsbereich hergerichtet. In der Förderschule sollen die Kinder bis zu den Frühlingsferien unterrichtet werden. Danach will man sie in der Volksschule integrieren.

Die Botschaft habe sich auch ausserhalb der Klosterwände schnell verbreitet. «Obwohl wir die Öffentlichkeit noch gar nicht informiert hatten», sagt Hugentobler. Ein ehemaliger Lehrer und eine Logopädin hätten ihn angerufen und ihre Unterstützung angeboten. Diverse Klostermitarbeitende organisierten Kleidung oder Spielsachen. Und Private haben den Verein bereits mit Geldspenden unterstützt. «Wir sind überwältigt.»