Solargenossenschaft Frauenfeld verjüngt Vorstand mit Grünen-Kantonsrat Simon Vogel Schon seit längerem beschäftigt sich der Vorstand der Solargenossenschaft Frauenfeld mit der Kombination von Sonnenenergie und Elektromobilität. In Zusammenarbeit mit der ZHAW hat die Genossenschaft in Hüttwilen untersucht, ob und wie Elektrofahrzeuge als mobile Speicher einen Nutzen für das Gemeindenetz bieten. 06.07.2020, 11.30 Uhr

Simon Vogel an der Grossratssitzung vom 1.Juli 2020. Bild: Andrea Stalder

(red) Die Solargenossenschaft Frauenfeld erweitert ihren siebenköpfigen Vorstand um Simon Vogel aus Frauenfeld. «Wir sind erfreut, dass wir mit Simon eine Verjüngung des Vorstandes erhalten und freuen uns auf seine Ideen», begrüsste Präsident Marco Rüegg den 26-Jährigen an der 29.Jahresversammlung.

Die Genossenschaft verfügt über eigene Solarstromanlagen in der Region Frauenfeld und besitzt Vermarktungsrechte für die ökologischen Mehrwerte aus Anlagen Dritter. Die Erstellung weiterer Solarstromanlagen sei nicht mehr opportun, da dies auch ohne Genossenschaft passiere, heisst es in einer Medienmitteilung. Man überlege sich aber, mit anderen Genossenschaften Grossanlagen zu unterstützen. Schon seit längerem beschäftigt sich der Vorstand mit der Kombination von Sonnenenergie und Elektromobilität. Nach den formellen Traktanden der GV widmete sich die Versammlung deshalb dem Thema Vehicle-To-Grid.

Vehicle-To-Grid Studie in Hüttwilen mit der ZHAW

In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW hat die Solargenossenschaft in Hüttwilen untersucht, ob und wie Elektrofahrzeuge als mobile Speicher einen Nutzen für das Gemeindenetz bieten. «Wir haben im Sommer teilweise Solarstromüberschüsse im Netz, die wir an unseren Vorlieferanten zurückliefern müssen», berichtet Hanspeter Zehnder, Gemeindepräsident von Hüttwilen. Die vom Kanton Thurgau geförderte Studie zeigt nun auf, dass mit bidirektionalen Ladestationen Elektrofahrzeuge Strom aus dem lokalen Netz aufnehmen und bei Bedarf an das lokale Netz abgeben können – zum Beispiel bei Lastspitzen.

Mehrfamilienhaus in Hüttwilen mit einer grossen Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch und Elektromobilität. Bild: PD/www.cooler-wohnen.ch

Der Vertreter der ZHAW, Pascal Vögeli, präsentierte die Ergebnisse der Studie und erklärte, dass Erträge von bis zu 94’000 Franken mit den Autos erzielt werden könnten. Dafür müssten 152 bidirektionale Ladestationen und Elektroautos in der Gemeinde vorhanden sein. Dies entspreche knapp 7 Prozent des aktuellen Fahrzeugbestandes.

Pilotprojekt für genauere Datenerhebung geplant

In enger Zusammenarbeit mit der ZHAW, der Gemeinde Hüttwilen und der Fachabteilung Energie des Kantons Thurgau, arbeitet die Solargenossenschaft an einem möglichen Pilotprojekt. Das Ziel ist es, ein «Microgrid» zu schaffen, in welchem durch intelligente Systeme das Zusammenspiel von Solarstrom, Elektromobilität und Netzoptimierung maximiert wird. Die Unabhängigkeit und die Preisstabilität der Energie könne durch die Anbindung der Elektrofahrzeuge an das Gemeindenetz gesteigert werden, sind sich alle Beteiligten einig.