Solarenergie «Thurgauer Solarpotenzial wird erst in 216 Jahren erreicht»: Regierungsrat lässt sich davon nicht beeindrucken Ein politischer Vorstoss verlangt von der Thurgauer Regierung, dass der Anteil der erneuerbaren Stromproduktion am Gesamtverbrauch bis zum Jahr 2030 mindestens 40 Prozent erreicht. Dazu sollen geeignete Flächen mit Solaranlagen belegt werden. Der Regierungsrat winkt ab: Er lehnt eine generelle Ausrüstungspflicht für bestehende Bauten «aus rechtsstaatlichen Gründen» ab. Hans Suter Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.20 Uhr

Montage einer Solaranlage in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil. Bild: PD (24.9.2019)

«Flächendeckende Produktion von erneuerbaren Energien für die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz»: So lautet der Titel und das Ziel einer Motion der drei Thurgauer Grossratsmitglieder Marco Rüegg (GLP, Gachnang), Simon Vogel (GP, Frauenfeld) und Elina Müller (SP, Kreuzlingen). 40 Mitglieder des 130-köpfigen Kantonsparlaments haben diesen Vorstoss mitunterzeichnet.

Darin soll der Regierungsrat mit der Schaffung gesetzlicher Grundlagen beauftragt werden, «damit geeignete Dach-, Fassaden- und Parkflächen bei Neubauten sowie an bestehenden Bauten grundsätzlich und flächendeckend mit Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien ausgestattet werden». Und:

«Bis 2030 ist ein Anteil der erneuerbaren Stromproduktion am Elektrizitätsverbrauch von mindestens 40 Prozent zu erreichen.»

Grossflächige Solaranlage auf dem Dach des Sicherheitszentrums Weinfelden. Bild: PD (4.3.2020)

Regierungsrat zeigt Verständnis, lehnt die Motion aber ab

Der Regierungsrat teilt das Anliegen der Motion, den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. «Diesbezüglich werden mit der Motion offene Türen eingerannt», schreibt er in seiner Beantwortung.

«Ein Ausbau ist nicht nur in Anbetracht des Klimaschutzes nötig, sondern auch, um die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren.»

Doch es gibt auch ein Aber: Der Regierungsrat erachtet den Weg über weitere Vorschriften als nicht zielführend. Eine generelle Ausrüstungspflicht für bestehende Bauten lehnt er aus rechtsstaatlichen Gründen ab. Die Pflicht zur flächendeckenden Produktion von erneuerbaren Energien würde in seinen Augen einen weitgehenden Eingriff in die Eigentumsgarantie darstellen.

Eine solche staatliche Intervention erachtet der Regierungsrat «auch in Anbetracht der gegenwärtig hohen Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen, die sogar zu Lieferengpässen führt», als unnötig. «Politisch und gesellschaftlich machbarer erscheint es, die bestehenden Instrumente auszubauen und sie – wo Lücken sind – zu ergänzen», argumentiert der Regierungsrat. Damit könne die bewährte Förderung fortgesetzt werden. Zudem liefen auch auf Bundesebene verschiedene Bestrebungen, das Zubaupotenzial für die erneuerbaren Energien zu fördern und verfahrensrechtliche Hindernisse weiter abzubauen.

Grossflächige Solaranlage auf dem Dach des Verteilzentrums von Lidl in Weinfelden. Bild: PD (22.4.2021)

Motionäre haben grosse Flächen im Fokus

Nach dem Willen der Motionäre soll der Fokus bei der Nutzung geeigneter Fassadenflächen nicht auf kleinen Gebäuden wie Einfamilienhäusern liegen, sondern auf grösseren Gewerbe- und Industriebauten. Damit soll das brachliegende Potenzial zur Produktion von Winterstrom möglichst effizient genutzt werden. Den Gebäude- und Grundbesitzern stehe es frei, die Flächen an einen Leistungserbringer wie einem Gemeindewerk oder der EKT zu vermieten. Deshalb die offen formulierte Forderung der Motionäre:

«Der Regierungsrat legt die Eignung von Flächen zur Produktion von erneuerbaren Energien sowie die Ausnahmen fest.»

Das möchte der Regierungsrat aber nicht. «Die Anforderungen an die noch zu schaffende rechtliche Grundlage wären wegen des Eingriffs in die Eigentumsgarantie hoch», begründet er. So wäre beispielsweise detailliert zu regeln, welche Gebäude oder Zonen für eine solche Verpflichtung in Frage kommen, welche Flächen (Art und Menge) pro Gebäude oder Anlage mit Solaranlagen auszustatten wären und unter welchen Voraussetzungen allenfalls von einer solchen Verpflichtung abgesehen werden könnte. «Die damit einhergehende zunehmende Regulierungsdichte, die vor allem auch im Bereich des Baurechts immer wieder heftig kritisiert wird, ist aus Sicht des Regierungsrates ebenfalls abzulehnen.» Auch erachtet er das Kriterium «flächendeckend» als zu umfassend.

Thurgauer Solarpotenzial würde erst in 216 Jahren erreicht

«Energie aus der Sonne hat das grösste Zubaupotenzial in der Schweiz», argumentieren hingegen die Motionäre. Um die Klimaschutzziele des Bundes auch im Kanton Thurgau zu erreichen, müsse die umweltfreundliche Erzeugung von Energie mit Fotovoltaik- und solarthermischen Anlagen massiv ausgebaut werden. Die Motionäre verdeutlichen:

«Gemäss einer Studie des WWF von 2020 braucht der Kanton nach jetziger Ausbaugeschwindigkeit 216 Jahre und die ganze Schweiz 262 Jahre, bis das volle Solarpotenzial erreicht wird.»

Doch auch bei diesem Punkt relativiert der Regierungsrat. «So wichtig der Zubau von Solarstromanlagen für die Stromversorgung ist, so darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass eine sichere und nachhaltige Energieversorgung nur durch das Zusammenspiel verschiedener Technologien garantiert werden kann.» Eine Solarstromanlage im Kanton Thurgau liefere rund 70 Prozent ihres Ertrags im Sommerhalbjahr. Wie auch die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) betone, sei die Schweiz gefordert, winterstromfähige Erzeugungskapazitäten aus- und aufzubauen.

«Dazu gehört die Wasserkraft mit der Möglichkeit der Speicherung und insbesondere auch die Windenergie, die zwei Drittel ihres Ertrags im Winterhalbjahr liefert.»

National stehe zur Diskussion, wie die Planungs- und Bewilligungsverfahren verkürzt werden können, um die Planungszeiten für Wasserkraft- und Windkraftanlagen zu beschleunigen.

Kantonsrat Marco Rüegg (GLP, Gachnang). Bild: Andrea Stalder

Der Erstunterzeichner der Motion, Marco Rüegg (GLP, Gachnang), hat wenig Verständnis für die Argumentation des Regierungsrats. «Ich bin enttäuscht von der Haltung der Regierung. Zum einen sagt sie, das Potenzial sei riesig und man solle vorwärtsmachen, zum anderen widerspricht sie sich und sagt, der bestehende Weg reiche.» Dieses Fahren mit angezogener Handbremse reicht in den Augen Rüeggs längst nicht mehr aus. «Ich habe den Eindruck, dass der Ernst der Lage immer noch nicht erkannt wird. Wir müssen ein x-Faches mehr tun zum Erreichen der Energiewende.» Rüegg kritisiert die Antwort des Regierungsrats auch inhaltlich: «Er liefert keinerlei neue Ideen und Vorschläge.» Der Regierungsrat habe nicht einmal mit dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg geredet, das eine Solarpflicht kenne.

Rüegg gibt sich noch nicht geschlagen und will zu gegebener Zeit im Grossen Rat «mit guten Argumenten» um die Erheblicherklärung der Motion kämpfen.

