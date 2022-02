Guntershauser Einfamilienhaus ist jetzt CO2-neutral

Solaranlagen Sein Haus ist praktisch CO2-neutral – und darauf ist der Gunterhauser Ernst Müllhaupt stolz Elektrizitätswerke bezahlen Besitzern von Solaranlagen Geld für ihren Strom. Dient dieser auch noch dem Eigenverbrauch, macht sich die Investition durchaus bezahlt. So sieht es jedenfalls der Gunterhauser Ernst Müllhaupt. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 17.02.2022, 18.30 Uhr

Ernst Müllhaupt hat gestaffelt vier Solaranlagen auf seinem Haus anbringen lassen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Solarstrom vom eigenen Dach, das ist etwas für Idealisten – aller Förderungsbeiträge zum Trotz und obwohl die Anlagekosten stark gesunken sind. Die Investition lohnt sich nur, wenn man Strom auch selbst verbraucht, damit das Elektroauto lädt und die Wärmepumpe betreibt.

Für den Überschuss, den Fotovoltaikpanels an einem sonnigen Tag nun einmal produzieren und ins öffentliche Netz speisen, gibt es vom lokalen Stromversorger meist nur Almosen. Will heissen: 7 bis 13 Rappen pro Kilowattstunde. Nicht einmal halb so viel wie der Bezug einer Kilowattstunde Standard-Mix bei gleichen Stromversorger kostet. Doch das ändert sich, ist der Guntershauser Ernst Müllhaupt sicher:

«Eine Fotovoltaikanlage lohnt sich bestimmt.»

Müllhaupt ist gelernter Zimmermann, hat aber in seinem Leben mehrere völlig unterschiedliche Berufe ausgeübt. Kommt man mit dem 76-Jährigen ins Gespräch, so landet man bald einmal bei seinem Lieblingsthema, nämlich der erneuerbaren Energie. Davon ist er angetan - zwischendurch gerät er geradezu ins Schwärmen. Gleichermassen äusserte er sich am 2. Energiestamm, der kürzlich in Aadorf stattgefunden hat.

Vor elf Jahren begonnen

Im Jahr 2000 hat er sein Einfamilienhaus im Minergie-Standard bauen lassen, wegen fehlender Lüftung noch ohne Ausstellung eines Zertifikats. Im Jahr 2011 kam eine Solaranlage auf dem südseitigen Dach dazu, im Jahr 2017 auf der Ostseite und ein Jahr später auch auf der Westseite. «So liess sich die Stromproduktion von 3000 auf 7200 Kilowattstunden erhöhen», sagt Müllhaupt. Vor zwei Jahren ersetzte er die Gasheizung durch eine Luft-Wärmepumpe. Die Investition belief sich auf rund 21'000 Franken. Dazu kam eine Eigenleistung von rund 4000 Franken. Der Kantonsbeitrag sei auf derselben Höhe gewesen.

Stellt sich nun die Frage, ob sich die Umstellung finanziell gelohnt hat. Müllhaupt bejaht:

«Meine Rechnung ist voll aufgegangen!»

Der 76-Jährige untermauert seine Aussage mit einer Gegenüberstellung: Noch vor 2 Jahren betrugen seine Energiekosten 3600 Franken. Sie setzten sich zusammen aus der Gasheizung (1200 Franken), dem Hausstrom (500 Franken), den Benzinkosten seines Autos bei 15'000 Fahrkilometern (1500 Franken), sowie Mehrkosten im Unterhalt im Vergleich zu einem Elektroauto (zirka 400 Franken).

«Im letzten Jahr lieferte die Solaranlage 7200 Kilowattstunden vom Dach – bei einem Einspeisepreis von 13 Rappen vom Elektrizitätswerk und Südthurgau. Die Stromrechnung vom EW war 680 Franken, doch wurde fast die gleiche Höhe zurückerstattet, nämlich 700 Franken.

Seine jährlichen Ausgaben von 3600 Franken für Strom, Heizung und Benzin entfallen gänzlich. «Alles Schnee von gestern», sagt Müllhaupt. Sein Beispiel macht augenscheinlich, dass sich eine Solaranlage lohnen kann. «In fünf Jahren ist sie sozusagen abbezahlt. Und dies bei einer angenommenen Lebensdauer von 25 Jahren.» Auch wenn sich dieser Fall nicht auf alle Hausbesitzer übertragen lässt, machen Klimasanierungen das Wohnen zweifellos günstiger. Müllhaupt führt überdies auch die steigenden CO2-Abgaben als Argument ins Feld. Davon sei er nämlich auch befreit.

