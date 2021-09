Hobbyfotograf Fabian Frei hat auf Instagram viralen Hit gelandet

Social Media «Die Plattform ist eine Wundertüte» – 42,2 Millionen Aufrufe für Hansjörg Walters Schwiegersohn Sieben Sekunden, zwei Millionen Likes. Hobbyfotograf Fabian Freis Kurzvideo über das Mürrener Bähnchen ging auf Instagram viral. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.10 Uhr

Fabian Frei ist Hobbyfotograf aus Wängi. Auf Instagram teilt er seine Erlebnisse in der Natur. Bild: PD / Fabian Frei

Eigentlich hatte Fabian Frei dieses Kurzvideo schon gar nicht mehr auf dem Schirm: Im siebensekündigen Video fährt das Bähnchen in Mürren der Talstation entgegen.

Doch stand heute wurde das Kurzvideo bereits über 42,2 Millionen Mal angesehen und von zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern gelikt. «Damit habe ich nicht gerechnet», erklärt der Hobbyfotograf aus Wängi. Vor allem, weil das Video in den ersten beiden Tagen nur bedingt auf Instagram performte. Doch nach einigen Wochen wurde das Video plötzlich weltweit geteilt.

Für Frei, der seit knapp drei Jahren auf Instagram aktiv ist, zeige es einmal mehr, dass die Plattform eine Wundertüte sei. Doch:

«Mit der Zeit merkt man, was auf Instagram gut ankommt.»

Zurzeit sind das unter anderem Comedy-Videos und Videos von Landschaften. Das Wichtigste an den Videos ist, dass sie gleich in den ersten Sekunden einen Wow-Effekt erzeugen und dass die Videos mit passender Musik unterlegt werden. «Dieses Video habe ich im Zeitraffer abgespielt. Das war auch ein Pluspunkt.» Generell, so merkt Frei an, die Schweizer Landschaften kommen immer sehr gut an.

Und das spiegelt sich unter Freis Video wider. Zahlreiche Instagramnutzerinnen und -nutzer weltweit bewundern das Panorama oder fragen, wo sich dieser Ort befinde. Bei diesem Punkt müsse man gemäss Frei vorsichtig sein: «Wenn ein Video viral geht, interessieren sich von einem Moment auf den anderen viel mehr Personen für einen gewissen Ort. Für Ortschaften, die auf die Touristik ausgelegt sind, wie in diesem Fall Mürren, ist das ein Vorteil. Doch für kleinere Regionen kann das eine Kehrseite sein.» Darum ist es Frei wichtig, dass er zuvor immer abschätzt, ob er die Destination bekannt geben möchte. Denn, ob ein Video plötzlich eine grosse Reichweite erzielt oder nicht, ist nie vorhersehbar.

Frei merkt an, natürlich sei es ein schönes Gefühl, wenn ein Video viral gehe, aber er benötige diese Art von Bestätigung nicht. Er poste bis zu zweimal wöchentlich und möchte sich von seinem Hobby nicht unter Druck setzen lassen: «Ich bin einfach gerne zusammen mit meiner Familie in der Natur unterwegs und gehe dabei meiner Leidenschaft nach.» Das möchte der Familienvater und Schwiegersohn von Hansjörg Walter so beibehalten.

Fabian Frei auf Instagram: @Life_of_fab27 und @Swissxplorers_