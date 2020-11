Skulpturen vom Engelschnitzer erregen in Guntershausen Aufmerksamkeit Bernhard Engeler stellt seine Kunstwerke in Guntershausen im öffentlichen Raum aus. Die Exponate hat er ursprünglich für eine Ausstellung erschaffen. Kurt Lichtensteiger 17.11.2020, 16.55 Uhr

Zwei grosse Brillen erregen Aufmerksamkeit. Bild: Kurt Lichtensteiger

Skulpturen aus Holz wecken da und dort die Aufmerksamkeit. So auch in Guntershausen, wo jenseits der Lützelmurg ein sogenannter «Herr von der Linde» schon seit zwei Jahren auf einem Sockel thront, inzwischen aber etwas Patina angesetzt hat. In jüngster Zeit sind zwei Skulpturen an der Tuttwilerstrasse hinzugekommen und sorgen für Aufsehen.

Die Dorfstrasse soll früher Herrengasse geheissen haben. Offenbar sei die einstige Bezeichnung darauf zurückzuführen, dass dort überwiegend die reichen Bauern gewohnt hätten. Ein grosser Miststock vor der Scheune sei dann meist ein untrügliches Zeichen vom allerdings bescheidenen Reichtum gewesen.

Inzwischen weist aber kein Mist mehr auf das bäuerliche Leben an dieser Strasse hin. Ganz im Gegenteil: Vor rund drei Jahren wurde diese neugestaltet und ist teils gesäumt von ansehnlichen Wohnbauten. Man könnte schon fast von einer repräsentativen Flaniermeile reden.

Brille als Motiv ist kein Zufall

Dort also, wo es keinen Mist mehr gibt, weckt seit diesem Monat ein anderer Blickfang die Aufmerksamkeit: nicht stinkend wie einst. Zur erbaulichen Betrachtung der Passanten mögen die beiden hölzernen Skulpturen auf einem Vorplatz an der Tuttwilerstrasse 13 dienen.

Weshalb zwei Brillen als Motive hergehalten haben, dürfte weniger einem Zufall entsprungen sein, sondern eher eine symbolische Bedeutung haben. Wer sich die Mühe nimmt, die angehängten Informationen zu lesen, kann über die Intentionen des Künstlers etwas mehr erfahren:

Bild: Kurt Lichtensteiger

«Engelschnitzer» ist nicht allein vom Namen abgeleitet

Die beiden Werke – herausgesägt mit der Motorsäge – stammen vom Hobbykünstler Bernhard Engeler. Nicht nur in Anlehnung an seinen Namen, sondern weil Engel stets zu seinen beliebten Sujets gehörten, wurde er als «Engelschnitzer» bekannt.

Seit Lebzeiten ist der 75-Jährige mit den auffallend langen schwarzen Haaren in Guntershausen wohnhaft. «Früher ging ich mit meinen Bildhauereien noch oft an Märkte und Ausstellungen. Diese beiden Exponate habe ich einst für eine Ausstellung in Büsingen gemacht und sollen danach nun nicht verwaist herumstehen. Jetzt können sich auch die Einheimischen daran ergötzen», sagte der gelernte Baupolier. Wohl zur Freude und Erquickung mancher Betrachter.