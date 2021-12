Der politische Coronaprotest hat zwei Ostschweizer Gesichter

Skeptiker Das noch kleine Fähnlein der Aufrechten: Wie der Ostschweizer Coronawiderstand in der Politik künftig mitbestimmen will Der politische Coronaprotest «Aufrecht Schweiz» will zu Wahlen antreten. In der Ostschweiz setzt der Verein vor allem auf die Thurgauer Kantonsrätin Barbara Müller. Die Bewegung steht vor einem schwierigen Balanceakt. Silvan Meile und Marcel Elsener Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die Thurgauer SP-Kantonsrätin Barbara Müller trat Anfang Jahr als Rednerin einer Kundgebung des «Aktionsbündnis Urkantone» auf dem Hauptplatz in Schwyz auf. Urs Flüeler / Keystone (9. Januar 2021)

Barbara Müller politisiert im Abseits. Die 58-jährige Thurgauer SP-Kantonsrätin hat sich mit der eigenen Partei überworfen. Zwischen den Sitzreihen unterhält sich Müller am Mittwoch während der Budgetdebatte im Grossen Rat lieber mit Kollegen anderer Parteien, mit denen sie eine Gemeinsamkeit hat: Fundamentalkritik an der Coronapolitik.

Nach dem Ja zum Covid-Gesetz schlagen Massnahmengegner mit dem Verein «Aufrecht Schweiz» einen neuen Weg ein. Sie wollen zwar keine Partei sein, haben sich aber dennoch zum Ziel gesetzt, künftig an kantonalen und nationalen Wahlen teilzunehmen. Auf der Website taucht Barbara Müller als Vorstandsmitglied und «Kandidatin» auf. Der Thurgau ist nebst St.Gallen einer von sieben Kantonen, in denen der Verein bereits ein Gesicht hat.

Müller äussert sich gegenüber dieser Zeitung nur knapp zu ihren Plänen mit «Aufrecht Schweiz».

«Hier ist alles noch im Fluss, es wird ein Netzwerk geschaffen und was meine politische Zukunft betrifft, so lasse ich dies im Moment offen, das betrifft auch allfällige Kandidaturen.»

Sie nutzt sogleich die Gelegenheit, die mediale Berichterstattung rund um Corona zu kritisieren. Seit zehn Jahren sitzt sie im Grossen Rat. In dieser Zeit ist die sehbehinderte Geologin durch Rechtsstreitereien mit der Invalidenversicherung aufgefallen. Meistens ging es um die Bezahlung persönlicher Hilfsmittel.

Widerstand gegen die Coronapolitik

Karl Müller, CEO von Kybun. Bild: Andrea Stalder

«Aufrecht Schweiz» ist getragen von Vereinen, die als Widerstand gegen die Coronapolitik entstanden. «Wie ein Blick auf die Mitglieder- und Sympathisantenliste zeigt, deckt die Bewegung das ganze Spektrum zwischen Esoterik, Rechtskonservativismus und Verfassungspurismus ab», stellt die NZZ fest. Ideell ist sie auch mit dem Aktionsbündnis Ostschweiz verbunden, eine von Kybun-Schuhunternehmer Karl Müller im Frühling lancierte Bewegung gegen den Lockdown. Dutzende Ostschweizer Kantons- und auch Nationalräte folgten dem Aufruf.

Heute scheint das Bündnis, das 100’000 Sympathisanten gewinnen wollte und bis heute lediglich 6084 erreichte, auf Eis gelegt zu sein. Ob Politprominenz wie die St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli oder FDP-Nationalrat Marcel Dobler ihren Namen im Zusammenhang mit einer Corona-Protestbewegung sehen wollen, die politische Ambitionen hat, ist zu bezweifeln.

SVP-Kantonsrat hat sich bereits wieder zurückgezogen

Zu den Gründern von «Aufrecht Schweiz» gehört auch der Thurgauer SVP-Kantonsrat Oliver Martin. Doch sein Eintrag auf der Website ist bereits wieder gelöscht. Er habe gemerkt, dass er nicht auf zwei Hochzeiten tanzen könne, erklärt er. Seine politische Heimat sei die SVP. Kritisch gegenüber Coronamassnahmen und der Impfung sei er weiterhin, ohne das Virus zu leugnen. Als Ungeimpfter habe er eine Patientenverfügung unterschrieben. Er wolle keiner geimpften Person einen Intensivbettenplatz wegnehmen, sagt er.

Innerhalb der SVP hat die Pandemie zu Spannungen geführt. Natürlich seien alle frei, einer solchen Gruppierung beizutreten, sagt der Thurgauer Parteipräsident Ruedi Zbinden. «Erfreut sind wir aber nicht.» Er kenne «Aufrecht Schweiz» nicht genauer. Bisher sind dort wohl kaum SVP-Mitglieder in Scharen beigetreten.

Barbara Müller könnte sich dank «Aufrecht Schweiz» Chancen ausrechnen. Sie kann eine politische Gruppierung gut gebrauchen. Denn bei der Thurgauer SP wird sie es kaum noch auf eine Wahlliste schaffen. Vielmehr eckt sie weiter an. Sie trat auch schon als Rednerin an Skeptiker-Kundgebungen auf und verklagte Zugbegleiterinnen wegen Nötigung, nachdem es Ärger wegen der fehlenden Maske gab. Und die Partei wirft ihr vor, Personen mit anderen Meinungen zu beleidigen. Die Bezirkspartei Münchwilen hob sie kürzlich in ihrer Abwesenheit aus dem Amt als Präsidentin. Nun droht ihr der Rauswurf aus der SP.

Impfgegner Trappitsch als St.Galler Aushängeschild

Daniel Trappitsch. Bild: Anthony Anex / Key

Keine Parteiprobleme hat der St.Galler «Aufrecht»-Kandidat: Der in Buchs wohnhafte Naturheilpraktiker Daniel Trappitsch ist Geschäftsführer von «Netzwerk Impfentscheid». Er zählte schon vor Corona zu den bekanntesten Impfgegnern der Schweiz. Trappitsch machte kürzlich als konsequenter Vertreter der «Parallelgesellschaft» Schlagzeilen, weil er die Zahlung von Steuern und Krankenkassen verweigert. Die im Amtsblatt publizierte Betreibung und die entsprechenden Medienberichte bezeichnet er in einer längeren Stellungnahme als «Denunzierung», die ihn bestätige, in einer «kommunistisch-faschistisch linksgesteuerten Zeit» mit seinem Einsatz «für den Erhalt der Freiheitsrechte und der Selbstbestimmung» auf dem richtigen Weg zu sein.

Auf Einladung der Naturheilpraktikerin und Parteifrei-SG-Aktivistin Luzia Osterwalder tritt Trappitsch an diesem Samstag vor angemeldetem Publikum in St.Gallen auf. Auftrittsort nur für Eingeweihte, Titel des Vortrags: «Korruptes System – wie weiter?». Dabei geht es Trappitschs Themenkatalog nach nicht nur ums Gesundheitssystem, sondern auch um die öffentlich-rechtlichen Medien, Politik, Verwaltung, Polizei und das Finanzwesen. «Wegen der vielen Anmeldungen» werde der eineinhalbstündige Vortrag zweimal gehalten, heisst es. Dabei «gelten die Hygieneregeln des Bundesrates» – keine Selbstverständlichkeit, ist doch Veranstalterin Osterwalder wegen Nichteinhaltens der Coronamassnahmen an einem ihrer «Corona-Kongresse» schon gerichtlich gebüsst worden.

Geringe Wahlchancen für Querdenker

Die Ostschweizer Kantone haben das Covid-Gesetz knapper angenommen als die Restschweiz, Innerrhoden hat es sogar abgelehnt. So gross die Coronaskeptiker-Szene ist, so klein dürften die Chancen für politische Mandate ihrer neuen Bewegung sein. Grundsätzlich habe sie ein «Mobilisierungsproblem», sagt Patrick Emmenegger, Politikwissenschaftler an der Universität St.Gallen.

Patrick Emmenegger Politikwissenschaftler an der Universität St.Gallen. Bild: PD

«Weil ja gerade die Kritik am System ein Grund ist, sich eben von diesem System zurückzuziehen.»

Zwar hätten namhafte Quereinsteiger im Majorz, also bei Personenwahlen wie den Ständeratswahlen, durchaus Chancen. Aber die «Querdenker» seien hier chancenlos, sagt Emmenegger. Einerseits sei die Konkurrenz besonders stark, weil die etablierten Parteien mit prominenten Namen antreten. Andererseits müsse man fähig sein, über das eigene Lager hinaus Wählerschaft zu mobilisieren – dafür aber sei die Bewegung «zu extrem».

Bessere Karten haben solche Bewegungen bei Proporzwahlen, also für den Nationalrat oder den Kantonsrat, wo Listen und damit Parteien gewählt werden. Aber auch da werde es sehr schwierig, meint Emmenegger. «Ihnen fehlt oftmals die starke Liste, die man bei solchen Wahlen braucht, die Partei als Wahlkampfmaschine und Marke, und in vielen Kantonen die kritische Grösse, damit sie Sitze gewinnen können.» Eine prominente Einzelperson könne kaum eine schwache Liste ziehen.

Ein Label müsse eine neue Bewegung ebenso wie Infrastruktur und Finanzierung erst einmal aufbauen. «Jedes Wählerprozent ist viel harte Arbeit», weiss der Politologe. Es brauche aber meist recht viele Wählerprozente, bevor daraus ein Sitz werde. Emmenegger nennt als Beispiel die FDP im Thurgau, die 2019 trotz eines Wähleranteils von 11,5 Prozent keinen der sechs Nationalratssitze sichern konnte.

In grösseren Kantonen könne eine neue Bewegung eher einen Sitz erlangen, weil dort manchmal auch kleinere Wähleranteile reichten. Beispielsweise holte die Autopartei auf ihrem Höhepunkt 1991 fast alle ihrer acht Nationalratssitze in den grössten Deutschschweizer Kantonen: Zürich, Bern, Aargau, St.Gallen. Damals habe die SVP das rechte Spektrum noch weniger gut abgeholt, heute sei die «Luft» am rechten Rand deutlich dünner.

Mobilisierungskraft der Bewegung noch unklar

Ein grosses Fragezeichen setzt Emmenegger bei der Mobilisierungskraft einer Protestbewegung. Viele Sympathisanten lehnten die Wahl in ein System ab, das ihre Bedürfnisse und Interessen ignoriere. Nach dem Motto «Welchen Sinn hat die Wahl, wenn sie sowieso keinen Effekt hat?» sei deshalb für viele «die Stimmenthaltung die präferierte Form des Protests». Emmenegger vergleicht die Situation mit jener von Trump, der seine Sympathisanten mit dem angeblichen Wahlbetrug mobilisiere, aber sie trotzdem überzeugen müsse, wählen zu gehen.

«Man verwendet die radikale Kritik, um die Leute zu mobilisieren, aber sie darf nicht zu radikal sein, weil man ansonsten die anderen Wähler abschreckt.»

Ein schwieriger Balanceakt, der sich bei der neuen Bewegung bereits abzeichne.

Emmenegger glaubt, dass die Protestbewegung «kleiner ist, als man aufgrund ihrer Sichtbarkeit denken könnte. Eine laute, aber nicht allzu grosse Gruppe.» Nichtsdestotrotz bestehe die Möglichkeit, dass sie mit «Hilfe vieler williger Sympathisanten etwas bewegen» könne. Er habe die Debatte in der Schweiz «noch selten so vergiftet erlebt», erklärt Emmenegger. «Solche Emotionen sind oftmals der Boden, auf dem solche organisatorischen Kraftakte entstehen können.»

Die impfkritische MFG in Österreich macht es vor

Derzeit ist die Corona-Protestbewegung mit eigenen Spaltungen beschäftigt. Das zeigt sich auf den einschlägigen Kanälen wie jenen des Thurgauer Aktivisten Daniel Stricker (StrickerTV) ebenso wie bei «Mass-voll», dessen halber Vorstand in den neuen Verein Taraxxa übertrat. Bis zu den Wahlen 2023 (Nationalrat) und 2024 (Kantonsrat) ist noch ein langer Weg. Wenn die aus der Pandemie entsprungene «Bewegung» einen Blumentopf gewinnen wolle, brauche sie Strukturen, Personen, Ressourcen, sagt Politologe Emmenegger.

Der jüngst überraschende Wahlerfolg der impfkritischen Kleinpartei «Menschen – Freiheit – Grundrechte» (MFG) in Oberösterreich, die auf Anhieb 6,2 Prozent Wählerstimmen und drei Mandate schaffte, liege – nebst dem Einbruch der FPÖ – in ihrer Organisation begründet. Die MFG habe sich «klassisch organisiert, als Partei mit Ortssektionen, und genau in diesen Gemeinden war die Partei auch am stärksten».

Von der schwachen Konkurrenz auf der rechten Seite und lokal prominenten Führungsfiguren profitierten in der jüngeren Vergangenheit in der Schweiz namentlich die Lega im Tessin und das Mouvement Citoyens Genevois (MCG) – beides Beispiele, die in der Ostschweiz ihresgleichen suchen.

