Der Grossen Rat tagt wegen Corona auch im Winterhalbjahr in Frauenfeld Das Büro des Grossen Rates hat entschieden, die Sitzungen des Grossen Rates bis mindestens Ende Jahr weiterhin in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld durchzuführen. In den beiden Rathäusern Frauenfeld und Weinfelden können wegen der Vorschriften und Empfehlungen des Bundes im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht benutzt werden. 08.09.2020, 13.32 Uhr

Grosser Rat des Kantons Thurgau in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

(red) Gemäss der Kantonsverfassung müssten die Sitzungen des Grossen Rates im Sommerhalbjahr in Frauenfeld und im Winterhalbjahr in Weinfelden stattfinden. In Weinfelden wären wegen der benötigten Grösse infolge der Vorschriften und Empfehlungen des Bundes im Zusammenhang mit COVID-19 einzig die Industriehallen auf dem ehemaligen Deniprogelände in Frage gekommen, wie das Büro des Grossen Rates in einer Mitteilung schreibt.