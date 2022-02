Sirnach/Eschlikon: «Egger Nachrichten» zum letzten Mal erschienen

Sirnach/Eschlikon «Egger Nachrichten» eingestellt: Die letzte Ausgabe der Dorfzeitung ist erschienen Immer weniger Abonnenten und keine Nachfolge in Sicht: Nach 38 Jahren sind mit der 80. Ausgabe die «Egger Nachrichten» zum letzten Mal erschienen. 07.02.2022, 16.00 Uhr

Bernhard Braun, Gemeindepräsident von Eschlikon, Markus Schafflützel, Herausgeber «Egger Nachrichten», und Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach. Bild: PD

(red) Angefangen hat alles mit Ruedi Isler, der 1983 zur Stärkung des Zusammenhalts in der damaligen Schulgemeinde Egg, zweimal jährlich eine Dorfzeitung publizierte. Ruedi Isler hat während 26 Jahren, bis zu seinem Tod 2009, die Zeitschrift gestaltet.

Als Nachfolger meldete sich damals Markus Schafflützel, der bis vor kurzem «die Redaktion der ‹Egger Nachrichten› mit viel Hingabe und ohne jede Entschädigung» betreute, wie es in der jüngsten Ausgabe der Sirnacher Gemeindenachrichten heisst. 25 Ausgaben hat Schafflützel insgesamt verfasst und gestaltet. Das Interesse an der Dorfzeitung schwand indes stetig – und damit auch die Abonnenten. Ausserdem liess sich kein Nachfolger für Markus Schafflützels Arbeit finden. Nicht zuletzt deshalb sind die «Egger Nachrichten» unlängst zum letzten Mal erschienen.

In der Kantonsbibliothek archiviert

Alle Nummern der Zeitschrift sind in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld in gebundener Form vorhanden. Markus Schafflützel besitzt zudem alle Ausgaben der «Egger Nachrichten» in digitaler Form. Zum Preis von zwölf Franken können die elektronischen Ausgaben via E-Mail oder telefonisch bestellt werden unter mascha48@bluewin.ch respektive 071 960 11 88.

Die Gemeinderäte Eschlikons und Sirnachs bedanken sich herzlich bei Markus Schafflützel «für sein grosses Engagement im Dienste der Gemeinschaft».