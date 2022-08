Sport Ein Sirnacher ist der schnellste Speedgolfer der Schweiz Auf den Golfplätzen in Erlen und Waldkirch gingen die Schweizermeisterschaften im Speedgolf über die Bühne. 05.08.2022, 16.30 Uhr

Jürg Randegger aus Sirnach (zweiter von links) gewann bei den Herren die Speedgolf-Schweizermeisterschaft. Bild: PD

Nach einer pandemiebedingten Pause ging jüngst die zweite Austragung der offenen Schweizermeisterschaft im Speedgolf über die Bühne, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei besten Bedingungen rannten und golften Athletinnen und Athleten aus der Schweiz, Deutschland und den USA über die Golfplätze in Erlen und Waldkirch.

An beiden Tagen ging es darum, 18 Loch möglichst schnell und trotzdem mit möglichst wenigen Schlägen zu absolvieren. Während so mancher Golfer Mühe hat, seine Runde in vier Stunden zu bewältigen, brauchte der schnellste Speedgolfer am Sonntag in Waldkirch knapp 46 Minuten. Bei den Herren konnte der Lokalfavorit Jürg Randegger aus Sirnach die Konkurrenz aus den USA und der Schweiz auf Distanz halten. Mit 87 Schlägen und 53 Minuten am Samstag in Erlen und 92 Schlägen und 46 Minuten am Sonntag in Waldkirch konnte Randegger den Schweizermeistertitel, den er 2019 in der Kategorie Amateur holte, erfolgreich verteidigen.

Bei den Frauen gewann Britta Uschkamp aus Deutschland mit 125 Schläge und 70 Minuten in Erlen und 126 Schläge und 74 Minuten in Waldkirch.

Die Speedgolf-Community ist sehr klein und in Europa gibt es zur Zeit kaum Turniere, heisst es in der Mitteilung. So durfte auch die Geselligkeit und der Austausch unter den Teilnehmenden an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen. Aktuell ist die Austragung 2023 noch nicht gesichert. Aber die Chancen würden gut stehen, dass die nächste offene Schweizermeisterschaft im Speegolf wieder in der Ostschweiz stattfinden wird, heisst es weiter. Zumal beide Golfclubs in Erlen und Waldkirch bereits ihre Unterstützung für das Speedgolf und das Turnier bekundet hätten. (red/mas)