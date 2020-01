Sirnacher Dreikönigskonzerte finden erstmals an zwei Tagen statt Kantor Cornelius Bader freut sich auf die Dreikönigskonzerte vom 6. und 11. Januar. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr führte er eine kleine Planänderung durch. Christoph Heer 03.01.2020, 16.50 Uhr

Kantor Cornelius Bader freut sich auf die bevorstehenden Dreikönigskonzerte. (Bild: Christoph Heer)

Es wird ein weihnachtliches Klangfenster mit Werken von Bach, Vivaldi, Händel, Albinoni und weiteren bekannten Komponisten, verspricht Kantor und Organisator Cornelius Bader im Hinblick auf die Dreikönigskonzerte in Sirnach, die schon zum 23. Mal stattfinden.

«Der letzte Konzertteil wird als weihnachtlicher Höhepunkt zu hören sein. Dabei wird Brass auf Orgel treffen und mit bekannten Weihnachtsliedern zu verzaubern wissen», sagt der Kantor. «Die Herzen der Besucher werden aufgehen, wenn die Bläser mit der Königin der Instrumente, der Orgel, verschmelzen. Auch darum sollte man sich dieses erneut herausragend arrangierte Konzert nicht entgehen lassen.»

Kirchenmusikdirektor Cornelius Bader hat ein Konzert voller musikalischer Glanzpunkte zusammengestellt. Ein Quintett der Spitzenklasse mit Horn, Trompeten, Posaune und Tuba, wetteifert zusammen mit konzertanten Streichern des Thurgauischen Kammerorchesters, sowie mit Cembalo- und Orgelklängen, zum weihnachtlichen Heilsgeschehen.

«Mit zahlreichen Kompositionen und amerikanischen Arrangements bekannter Weihnachtsmelodien, ist dreiköniglicher Jubel von A bis Z angesagt.»

Cornelius Bader macht «gluschtig» auf dieses Konzerthäppchen und betont, dass es zum ersten Mal an zwei Tagen stattfinden wird. «Nach dem Versuch 2019, das Konzert am gleichen Abend zweimal durchzuführen, ändern wir den Plan nun und konzertieren am 6. und 11. Januar 2020.» Obschon im 2019 der zweimaligen Durchführung am gleichen Tag, grosser Erfolg beschieden war, probiert es Bader erstmals an zwei unterschiedlichsten Tagen.

«Das zweite Datum wähle ich so, dass möglichst alle die am 6. Januar verhindert waren – ob Jung oder Alt, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer – dann das Konzert besuchen können. Deshalb habe ich am Samstag, 11. Januar absichtlich den Konzert-Start nach Ladenschluss um 17.30 Uhr gewählt», sagt Bader. Er selbst freut sich schon jetzt auf erneuten Grossandrang. Der Organisator kündigt an: «Gleich zum Konzertauftakt zieht die ‹Triumphmusik› von Georg Friedrich Händel, ‹Let The Bright Seraphim›, aus dem Oratorium ‹Samson›, das Publikum mitten hinein, ins zentrale Thema des überwältigenden Gotteslobes – Gänsehaut pur.»

Dreikönigskonzerte in Sirnach, Montag, 6.Januar, 20 Uhr, und Samstag, 11.Januar, 17.30 Uhr, Katholische Kirche St.Remigius