Sirnach informiert über die Teilrevision der Gemeindeordnung

Sirnach Zumeist kleinere und redaktionelle Anpassungen: Das soll sich mit der teilrevidierten Gemeindeordnung ändern Am Dienstagabend lädt die Gemeinde zur öffentlichen Bekanntmachung der Vernehmlassung zur Teilrevision der Gemeindeordnung ein. Die Stimmbürger bringen ihre Ideen ein – und stimmen am 25. September über die Teilrevision ab. Christoph Heer 26.01.2022, 16.25 Uhr

Gemeindepräsident Kurt Baumann informiert über die Teilrevision der Sirnacher Gemeindeordnung. Bild: Christoph Heer

Eigentlich wären alle Sirnacherinnen und Sirnacher zu diesem Informationsabend eingeladen gewesen. Der Zulauf blieb jedoch äusserst überschaubar. Es entwickelte sich trotzdem eine angeregte Diskussion mit zahlreichen Inputs, Wünschen und Fragen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gemeindepräsident Kurt Baumann und Gemeindeschreiberin Manuela Fritschi informierten über die Teilrevision der Gemeindeordnung.

Sie ist seit Januar 2015 in Kraft und hat sich sehr gut bewährt, sagt Kurt Baumann. Eine Totalrevision dränge sich daher nicht auf. «Jedoch ist aufgrund des Gesetzes über die Gemeinden ein kleiner Anpassungsbedarf vorhanden», sagt Baumann weiter. Der Gemeinderat beabsichtigt, die teilrevidierte Gemeindeordnung auf Beginn der neuen Legislatur 2023 bis 2027 in Kraft zu setzen. Baumann verweist darauf, dass die Gemeindeordnung als oberste Gesetzgebung einer Gemeinde gilt.

Auf Erfolgskurs seit 2012

Die Gemeinde Sirnach hat im Jahr 2012 seine Gemeindeverwaltung mittels Geschäftsleitungsmodell organisiert. Das bedeutet, dass die Geschäftsleitung die Gemeindeverwaltung operativ führt, während sich der Gemeinderat und insbesondere der Gemeindepräsident um das Strategische kümmert. Das sei gut so, meint Baumann. Und weiter:

«Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dies damals ein gewinnbringender Schritt gewesen ist. Ich habe dadurch enorme Entlastungen gespürt.»

So musste er Bewerbungsgespräche – etwa mit angehenden Lehrlingen – nicht mehr selber führen. Mit dem Wegfallen dieser Aufgaben habe er sich besser auf andere konzentrieren können, beispielsweise die Repräsentation der Gemeinde nach aussen.

Hinter dem Modell stehe der Gemeinderat einheitlich, es soll also auch in die revidierte Gemeindeordnung aufgenommen werden. Bislang war dies lediglich in der Verordnung über die Geschäftsordnung und jener über die Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung festgehalten.

Vernehmlassung läuft bis Ende März

Obschon lediglich von einer Teilrevision die Rede ist, sind es doch zahlreiche Artikel, welche in der Gemeindeordnung revidiert werden. Nicht wenige redaktionelle Anpassungen werden vorgenommen. Dazu kommen etwa Verfeinerungen in der Art der Zustellung der Botschaften zu den Gemeindeversammlungen – hier wird offensichtlich, dass die Digitalisierung auch vor dem Gemeindewesen nicht Halt macht. Über Schweigepflichten, Abstimmungen und Wahlen, Anträgen zu nicht traktandierten Geschäften, Geschäftsleitung, Ausstandspflichten oder das Gemeindebürgerrecht wird an diesem Abend im Mehrzwecksaal Kett informiert und sinniert.

Die teilrevidierte Gemeindeordnung ist bis Ende März in Vernehmlassung. Wird sie an der Urnenabstimmung vom 25. September vom Sirnacher Souverän genehmigt, fehlt nur noch die Zustimmung des Regierungsrats. Wenn alles aufgeht, tritt die neue Gemeindeordnung am 1. Januar 2023 in Kraft.