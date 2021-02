Geldsegen Sirnach erbt 1,4 Millionen – und es stellt sich eine Frage: Was tun mit dem Geld? Die SP macht Vorschläge Dank einer Erbschaft kann die Gemeinde Sirnach das Jahr 2020 mit einem Gewinn abschliessen. Nun will der Gemeinderat die Ortsparteien zur Verwendung des Überschusses befragen. Die Sirnacher Sozialdemokraten haben bereits Ideen geäussert. Roman Scherrer 20.02.2021, 04.30 Uhr

Der Eingang des Sirnacher Gemeindehauses: Der Gemeinderat muss den Stimmbürgern Vorschläge zur Verwendung der Erbschaft machen. Bild: Olaf Kühne

Diesen Geldsegen konnte die Gemeinde Sirnach nicht erwarten. 1'424'964 Franken hat sie im vergangenen Jahr geerbt, weil eine in Sirnach wohnhaft gewesene Person nach ihrem Tod weder ein Testament noch Erben hinterliess. Nun stellt sich die Frage: Wofür soll diese ausserordentliche Einnahme verwendet werden?

Im Namen der Sirnacher SP macht Ortsparteipräsident Alfred Kuhn vier Vorschläge. «Wir sind der Auffassung, dass diese Erbschaft prioritär sozialen und caritativen Zwecken zukommen soll», schreibt er in einem Leserbrief. Zwei der Vorschläge beziehen sich auf Fonds. So soll die Gemeinde einerseits einen befristeten Covid-19-Fonds schaffen, der «die negativen Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben abfedern» soll.

Zudem soll die Gemeinde einen Energiefonds schaffen, mit einem Startkapital von 150'000 Franken. Beiträge daraus könnten laut der Sirnacher SP Hauseigentümern zugutekommen, die «an ihrem Heim Massnahmen zur umweltfreundlichen und sparsamen Energieverwendung vornehmen».

Ausserdem schlagen die Sozialdemokraten vor, die Spielgruppe Müsliburg mit einem Beitrag zu unterstützen. Und schliesslich wünschen sie sich eine Unterstützung für die Ortsparteien. Denn diese würden «eine Vielfalt von Aufgaben zum Wohle unseres Staatswesens» leisten.

Rechnung schliesst mit deutlichem Plus ab

«Der Gemeinderat hat an seiner vergangenen Sitzung das Schreiben der SP zur Kenntnis genommen», sagt der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann auf Anfrage. Dank der Erbschaft werde die Rechnung 2020 mit einem deutlichen Plus abschliessen. Denn die rund 1,4 Millionen Franken sind als «neutraler Ertrag» in die Erfolgsrechnung eingeflossen, wie Baumann erklärt.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

Wie der Gewinn verwendet wird, beschliesst die Gemeindeversammlung am 6. Juni. Zuvor muss der Gemeinderat aber festlegen, welche Vorschläge er diesbezüglich den Stimmbürgern unterbreiten will. Baumann sagt:

«Wir wollen zunächst die Ansichten aller Ortsparteien erfahren. Ich bin überzeugt, dass sie noch einige Ideen vorbringen werden.»

Dies geschehe im Rahmen der traditionellen Vernehmlassung zur Jahresrechnung. «Die Einladungen an die Parteien werden in den nächsten Tagen verschickt.» Der Gemeinderat habe noch keine konkrete Diskussion über die Gewinnverwendung geführt. «Es gibt aber sicher verschiedene Möglichkeiten», sagt Baumann. «Das könnten beispielsweise Fonds sein, eine Zuweisung zum Eigenkapital oder die Einlage in eine Vorfinanzierung.»

Mit Letzterem verweist der Gemeindepräsident indirekt auf die geplante Dreifachturnhalle am Birkenweg. In die Vorfinanzierung dieses Projekts wollte der Gemeinderat zwei Millionen Franken aus dem Gewinn 2019 einlegen. Die Sirnacher lehnten dieses Vorhaben jedoch im Januar an der Urne ab.

Baumann ist überzeugt, dass die Gewinnverwendung an der Gemeindeversammlung für einige Voten sorgen wird. «Ich hoffe sehr, dass wir die Versammlung auch durchführen können, damit diese Diskussion stattfinden kann.»