Sirnach «Unsere Empfehlungen werden ignoriert»: Gegner der geplanten Dreifachturnhalle bleiben hartnäckig Sie wehren sich gegen das Sirnacher Sporthallenprojekt. Nun sind Peter Lenz und Markus Mettler von den Verantwortlichen der Gemeinde zu einem Gespräch eingeladen worden und erzählen, welche Erkenntnisse sie dabei gewonnen haben. Roman Scherrer 19.02.2021, 04.20 Uhr

Peter Lenz und Markus Mettler vor der Wiese, auf der die neue Sirnacher Dreifachturnhalle geplant ist. Bild: Andrea Stalder

Über den Baukredit stimmen die Sirnacher zwar voraussichtlich erst im Herbst ab. Dennoch ist die geplante Dreifachturnhalle am Birkenweg bereits ein umstrittenes Politikum. Die öffentliche Diskussion haben die beiden Sirnacher Peter Lenz und Markus Mettler ins Rollen gebracht. Sie sehen das Turnhallenprojekt als zu überdimensioniert und teuer.

Mit ihrem Flugblatt haben sie im Januar wohl entscheidend dazu beigetragen, dass der Antrag des Gemeinderates, zwei Millionen aus dem Gewinn der Jahresrechnung 2019 in die Vorfinanzierung der Halle zu stecken, an der Urne gescheitert ist. Mit diesem Teilerfolg geben sich Lenz und Mettler aber nicht zufrieden. Bereits vor der besagten Abstimmung hatten sie der Sporthallen-Baukommission einen Brief mit kritischen Fragen zukommen lassen.

Peter Lenz. Bild: Andrea Stalder

Die Gemeinde hat nun darauf reagiert, einerseits mit einem umfassenden Antwortschreiben, andererseits hat sie Lenz und Mettler zu einem Gespräch eingeladen. Die Baukommission war dabei unter anderen durch ihren Präsidenten Samuel Mäder und ihren Vizepräsidenten Kurt Baumann vertreten. «Es wurde uns zu allen Fragen eine Antwort erteilt», berichtet Markus Mettler. Allerdings halten sich er und Peter Lenz mit Kritik weiterhin nicht zurück. So sagt Letzterer:

«Wir haben zur Kenntnis genommen, dass 2020 keine Planungskosten angefallen sind, sondern sich sogar auf wundersame Weise gegenüber 2019 reduziert hatten.»

Die Planungskosten würden nun gemäss Prognose der Gemeinde nur wenig über dem bewilligten Kredit von 480'000 Franken zu liegen kommen.

Bedenken gegenüber Bauleitungsauftrag

Mettler stellt zudem fest, dass die Gemeinde dem Architekturbüro, welches die Dreifachhalle plante, bereits der Architekturauftrag inklusive Bauleitung erteilte. «Da das Architekturbüro über keinerlei diesbezügliche Erfahrung hat, wurde dieser Bauleitungsauftrag an ein offensichtlich nahestehendes Baumanagementbüro in Zürich in Auftrag gegeben – ohne Ausschreibung und kaum zu marktkonformen Konditionen.» Mettler befürchtet, dass dies zu höheren Kosten für die Gemeinde führen wird, und betont:

«Die Information über die Bauleitungsvergabe hat uns gezeigt, dass selbst unsere ausdrücklichsten Empfehlungen einfach ignoriert werden.»

Markus Mettler. Bild: Andrea Stalder

Er verweist darauf, dass er und Lenz bereits 2018 der Baukommission nahegelegt hatten, den Architektur- und den Bauleitungsauftrag zu trennen.

Peter Lenz fügt an: «Die im Vergleich zu anderen Turnhallenprojekten deutlich höheren Kosten sind nicht Folge von Aufträgen der Bevölkerung wie dies gebetsmühlenartig kommuniziert wird.» Vielmehr sei das vom Gemeinderat gewünschte Vorgehen mit einem Wettbewerb und architektonisch hohe Ansprüche dafür verantwortlich. So verteure nicht der Baugrund das Projekt, sondern das Projekt verlange umfangreiche und kostspielige Baugrundarbeiten.

Kritik am Standort

Mettler kritisiert zudem den Standort der geplanten Halle. Das Projekt verbaue nämlich Reserven für eine Entwicklung der Schulinfrastruktur. «Das könnte die Gemeinde in der Zukunft teuer zu stehen kommen. Umso mehr braucht es ein neues Projekt.»

Man habe aber feststellen müssen, dass die Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg weitergehen wollen, berichtet Lenz. «Sie haben keinen Mut, das offensichtlich falsch aufgegleiste Projekt abzubrechen und der Bevölkerung ehrlich aufzuzeigen, dass eine Neuauflage für die Gemeinde das Beste ist.» Trotzdem bleiben die beiden Sirnacher hartnäckig. Nach dem Treffen haben sie nämlich ihre Bedenken und Kritik in einem weiteren Schreiben an die Baukommission festgehalten.