Sirnach «Projektabbruch würde gegen Beschluss der Gemeindeversammlung verstossen»: Baukommission reagiert auf erneute Kritik an geplanter Dreifachturnhalle Die Gemeinde Sirnach erklärt, weshalb sich die Planungskosten für die Dreifachturnhalle am Birkenweg scheinbar reduziert haben und weshalb ein Projektabbruch nicht in Frage kommt. Sie erwidert damit die Kritik der beiden Sirnacher Peter Lenz und Markus Mettler. Roman Scherrer

Sie dürfte Sirnach noch eine ganze Weile beschäftigen. Denn die geplante Dreifachturnhalle am Birkenweg ist bereits Monate vor der Baukreditabstimmung ein Politikum. Entscheidend dazu beigetragen haben Peter Lenz und Markus Mettler. Weil sie das Vorhaben als zu teuer erachten, hatten sie im Januar mit einem Flugblatt erfolgreich gegen die Einlage von zwei Millionen Franken in die Vorfinanzierung des Projekts geweibelt.

Und das Duo lässt nicht locker. Im Gegenteil: Nachdem es der Baukommission einen Brief mit kritischen Fragen zukommen liess und daraufhin vom Gremium zum Gespräch eingeladen wurde, brachte es weitere Kritik vor. So sagte Peter Lenz, man habe an dem Termin erfahren, «dass 2020 keine Planungskosten angefallen sind, sondern sich sogar auf wundersame Weise gegenüber 2019 reduziert hatten.»

Diese Reduktion sei auf die Korrektur eines Buchungsfehlers zurückzuführen, erklärt nun Gemeindepräsident Kurt Baumann im Namen der Baukommission. So seien 2017 «zur Erarbeitung eines aussagekräftigen Planungskredits» Kosten von rund 42'000 Franken entstanden. «Diese Kosten wurden zunächst – aber fälschlicherweise – dem Planungskredit belastet», schreibt Baumann auf Anfrage. Aufgrund der Korrektur habe sich also nur vordergründig eine Kostenreduktion ergeben.

«Wir bedauern diesen Buchungsfehler.»

Laut Baumann sind per Ende 2020 noch knapp 194'000 Franken vom bewilligten Planungskredit (480'000 Franken) verfügbar.

Weiteres Schulhaus ist nicht vorgesehen

Markus Mettler kritisierte zudem den vorgesehenen Standort der Halle, weil sich die Schule damit Landreserven verbaue. «Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Grünau ein weiteres Schulhaus benötigen, geht gegen Null», erwidert Gabriel Walzthöny, der in der Schulkommission das Ressort Liegenschaften verantwortet. Er begründet dies unter anderem damit, dass das Primarschulhaus Grünau aufstocken könnte und im Schulhaus Silberweide derzeit gar ein ganzes Stockwerk frei ist.

Die «Silberweide» könne – auf 30 bis 50 Jahre hinaus gesehen – auch einem grösseren Neubau weichen. Zudem habe man in Sirnach im Vergleich zu anderen Schulen kleine Klassen. «Dadurch sind unsere Schülerzahlen nach oben elastisch, ohne dass gleich mehr Schulraum beansprucht wird», erklärt Walzthöny. Er betont zudem:

«Unsere Schule besteht nicht nur aus der Grünau.»

Entsprechend habe man die Möglichkeit, an anderen Standorten den Schulraum zu erweitern.

Eine weitere Kritik betrifft die Vergabe der Bauleitung an das Architekturbüro. Mettler und Lenz befürchten dadurch höhere Kosten beim Bau der Halle. Baumann schreibt:

«Der Gemeinderat hat sich mit den Vor- und Nachteilen einer separaten Vergabe der Bauleitung intensiv auseinandergesetzt.»

Die Behörde entschloss sich, dem Architekturbüro auch die Bauleitung – welche eine vom Architekten beauftragte Baumanagementfirma ausführt – zu übertragen. So soll vermieden werden, dass sich Planer und Bauleiter bei Problemen gegenseitig die Verantwortung zuschieben, begründet Baumann.

Dem Bedürfnis nach einer lokalen Bauleitung hätte man nicht ohne weiteres nachkommen können, erklärt er weiter. Denn aufgrund der Honorarsumme für den Auftrag wäre eine öffentliche Ausschreibung nötig gewesen. «Es wäre somit in keiner Weise gewährleistet gewesen, dass ein lokaler Anbieter den Zuschlag für die Bauleitung erhält, zumal sich die Gemeinde bei der Auswahl und Gewichtung der Zuschlagskriterien an Mindestvorgaben des Kantons zu halten hat.»

Abbruch ist kein Thema

Schon mehrmals haben Lenz und Mettler den Abbruch des aktuellen Projekts und die Ausarbeitung einer Alternative gefordert. «Ein Marschhalt im Sinne eines Projektabbruchs würde gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung verstossen und Kostenfolgen in unbekannter, aber wohl erheblicher Höhe auslösen», entgegnet Baumann. Zudem sei nicht bekannt, ob und welchen Plan B die Stimmbürger wünschen.

Der Gemeinderat werde das ausgearbeitete Projekt zur Abstimmung bringen. Die Behörde werde «selbstverständlich auch die Folgen einer Ablehnung und mögliche alternative Vorgehensweisen aufzeigen», schreibt Baumann, «zumal die Schule ja mindestens eine Zweifach-Turnhalle braucht».