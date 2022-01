Die Sirnacher Fasnacht 2022 ist abgesagt

Sirnach Nun also doch: Die Sirnacher Fasnacht sagt sämtliche Veranstaltungen ab Nach 2021 muss sich der Verein Sirnacher Fasnacht auch heuer der Coronapandemie geschlagen geben. Olaf Kühne 05.01.2022, 17.00 Uhr

2020 fand zuletzt eine Sirnacher Fasnacht statt. An deren Eröffnung erhielt die damalige Muschelfee und heutige Fasnachtspräsidentin Joy Kayser von Gemeindepräsident Kurt Baumann das Muschelgeschmeide umgehängt. Bild: Olaf Kühne

Noch am 11.11. strotzten die Macherinnen und Macher der Sirnacher Fasnacht (SiFa) vor Optimismus. Begleitet von gleich sieben Guggenmusiken konnte das Team um SiFa-Präsidentin Joy Kayser mit Melanie Thoma nach zwei Jahren endlich wieder eine neue Muschelfee und damit das Aushängeschild des weitherum bekannten und beliebten Grossanlasses präsentieren.

Dabei gaben die Sirnacher Fasnächtler zwar auch kleinere Änderungen am an und für sich bewährten Konzept bekannt. Grosso modo setzte man indes wieder auf die bekannten Pfeiler mit insbesondere der jeweils spektakulären Fasnachtseröffnung am Schmutzigen Donnerstag und dem samstäglichen Umzug mit jeweils tausenden Mitwirkenden und Schaulustigen.

Knapp zwei Monate später macht nun aber erneut die anhaltende Coronapandemie der SiFa einen Strich durch die Rechnung. Wie schon im vergangenen Jahr muss der Vereinsvorstand auch heuer mitteilen:

«Sämtliche Anlässe der SiFa für das Jahr 2022 sind abgesagt.»

«Mit grossem Bedauern und nach reiflicher Überlegung», schreibt SiFa-Präsidentin Joy Kayser in ihrer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung, «hat sich der SiFA-Vorstand dazu entschieden, die Fasnacht, so wie wir sie kennen, nicht durchzuführen.» Die Sirnacher Fasnacht sei ein Anlass für das ganze Dorf – und solle das auch bleiben.

Seit dem 11.11.2021 im Amt: Muschelfee Melanie Thoma mit ihrer Vorgängerin und heutigen Fasnachtspräsidentin Joy Kayser. Bild: Christoph Heer

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert Joy Kayser, dass man aufgrund der geltenden 2G-Regel Menschen ausschliessen müsste, was man eben nicht wolle. Zudem sei insbesondere am grossen Umzug die geltende 300-Personen-Regel schlicht nicht vernünftig umsetzbar. «In früheren Jahren hatten wir jeweils über 15'000 Zuschauer und Teilnehmer am Umzug», sagt sie. «Um Sektoren für 300 Personen zu schaffen, müssten wir faktisch den ganzen Dorfkern mit Abschrankungen abriegeln, das wäre schlicht absurd.»

In die Vorbereitung der Fasnacht seien bis jetzt vor allem viel Zeit und Herzblut geflossen, erzählt die SiFa-Präsidentin weiter. «Der Herbst und insbesondere der Dezember waren sehr intensiv. Die letzten beiden Vorstandssitzungen dauerten jeweils bis nach 23 Uhr.»

Die Sirnacher Fasnachtseröffnung 2018. Video: Olaf Kühne

Finanziell hingegen halte sich der Schaden für den Verein in Grenzen. «Wir hatten bewusst mit allen Lieferanten und Partnern schon früh vereinbart, dass eine Absage eine Option sein könnte.» Vereinzelte laufende Kosten für Mieten und Material fielen dennoch an, aber die habe man so oder so. «Als Non-Profit-Organisation sind wir sowieso nicht auf einen grossen Gewinn ausgerichtet, deshalb können wir auch die nun fehlenden Einnahmen verschmerzen», sagt Kayser weiter. «Finanziell tut uns die Absage nicht sehr weh.»

Gänzlich auf ihre Fasnacht verzichten wollen die eingefleischten Sirnacher Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nun aber doch noch nicht. «Die Gemeindeübernahme muss natürlich sein», sagt Joy Kayser und lacht. So werde man, wie schon im vergangenen Jahr, auch heuer wieder das Sirnacher Gemeindehaus mit den SiFa-Flaggen einkleiden. Auch werde die frisch gekürte Muschelfee Melanie Thoma Kindergarten und Schule besuchen und sicher bis am 11.11.2022 im Amt sein – vielleicht auch länger. Joy Kayser war übrigens vor ihrem Präsidium selber coronabedingt zwei Jahre lang die Sirnacher Muschelfee.

Trotz der abgesagten Fasnacht haben im Februar 2021 die Sirnacher Fasnächtler das Gemeindehaus mit grossem Transparent geschmückt – was sie auch dieses Jahr wieder machen werden. Bild: Andrea Stalder

Nebst den Anlässen im eigenen Dorf fallen für Präsidentin und Muschelfee nun auch die Auftritte an den Fasnachtsumzügen in Aadorf, Wil und Lenggenwil ins Wasser, wie auch die Teilnahmen an diversen Guggenpartys. «Wenigstens mit unserem Barwägeli werden wir im kleinen Rahmen aber schon in Sirnach unterwegs sein», sagt Joy Kayser und lacht erneut. Ihren Optimismus hat sie ganz offensichtlich nicht verloren, denn sie sagt auch: «Einen Teil unserer Vorbereitungsarbeit können wir nun für die Fasnacht 2023 verwenden. Und so haben wir ein Jahr mehr, um an den Änderungen an unserem Konzept zu feilen.» Oder wie sie es in ihrer Medienmitteilung schreibt: «Um dann hoffentlich nach der Coronakrise ein ausgiebiges Fasnachtsfest feiern zu können.»